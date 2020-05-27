بالفيديو.. صحفية مصرية تفر مذعورة من الاستوديو على الهواء

فرت الإعلامية المصرية لبنى عسل، من الأستوديو على الهواء مباشرة وعلى مرأى ملايين المشاهدين، بسبب موقف طريف من حيوان أليف، خلال تقديمها حلقة ثاني أيام العيد من برنامج "الحياة اليوم".

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وكانت الحلقة مخصصة للقاء مع الممثلين والفنانين الذين قدموا برامج وعروضا رمضانية تم بثها عبر قناة "الحياة".

وعند استضافتها الفنان إبراهيم السمان، الذي قدم برنامج "كريزي تاكسي"، تطرقت معه إلى فقرة "النسناس بقاليلو" الذي استعان به في إحدى الحلقات.

مشهد في غاية الطرافة حصل للإعلامية لبنى عسل #النسناس_بقاليلوpic.twitter.com/Rb0tIi1xZX — Abdlmonem fahmy (@AbdelmonemFahmy) May 26, 2020

وهذا ما اضطر الفنان لإحضار النسناس الطريف إلى الأستوديو، ليظهر مع الممثل السمان على الهواء في بث مباشر، وعندما حاولت الإعلامية لبنى عسل ممازحته استجاب لها بكل طيب خاطر لكنه تعلق بها على الفور بحيث لم تستطع السيطرة عليه ومنعه من مداعبتها، فقررت الهروب من الأستوديو، بطريقة أثارت ضحك زميلها حسام، وكذلك قهقهات من شاهد الحلقة سواء خلف الكاميرات أو أمام الشاشة.

المصدر: تويتر