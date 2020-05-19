الحرس الوطني الروسي يكرم أسرة البط (فيديو)
مشهد في الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nwpm
أوقف أفراد الحرس الوطني الروسي المرور في جزء من جادة لينينغرادسكي في موسكو ليفسحوا مجالا في الطريق أمام أسرة من البط.
وحاولت الأسرة قبل ذلك عبور الجادة، لكن كثافة المرور فيها منعتها من عبورها.
ولاحظت دورية من الحرس الوطني الروسي أسرة من البط تضم بطة ذكر وبطة أنثى و13 فرخا على هامش الطريق. وقطع أفراد الدورية بسيارتهم المرور في جزء من الجادة العريضة، ما أفسح طريقا أمام الأسرة التي عبرت الجادة بأمان.
وصور شهود العيان ما حدث بهواتفهم الذكية، ثم نشروا الفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا