"الهروب من القصر".. قصة الخروج المثير للجدل لميغان وهاري من العائلة المالكة

حظي تخلي الأمير هاري وميغان ماركل عن دورهما في العائلة المالكة باهتمام عالمي، وكان القرار الأكثر إثارة للجدل فيما يتعلق بحياة الزوجين الملكيين.

ودفع هذا الحدث شركة Lifetime التلفزيونية الأمريكية للإعلان عن إنتاجها فيلما يتناول قصة خروج الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من العائلة الملكية البريطانية.

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وأنتجت الشركة سابقا بالفعل فيلمين يركزان على حياة الزوجين الملكيين، هما: "هاري وميغان..الرومانسية الملكية"، الذي صدر في مايو 2018 للاحتفال بزفاف الزوجين، والثاني: "هاري وميغان..أصبحا ملكيين"، الذي صدر عام 2019 ليتحدث عن العام الأول للزوجين كدوق ودوقة ساسيكس.

وتخطط الشركة الآن لفيلم جديد يحمل عنوانا مبدئيا: "هاري وميغان: الهروب من القصر" (Harry & Meghan: Escaping the Palace).

وسيروي الفيلم الأحداث المحيطة بقرار دوق ودوقة ساسيكس المثير للجدل بالتنازل عن دورهما في العائلة المالكة.

وسيقدم الفيلم التلفزيوني سردا دراميا عن "انفصال الزوجين الواعي المثير للجدل عن التاج، بعد ولادة ابنهما آرشي" وفقا لتقرير TVLine.

وأضاف التقرير: "يعرض الفيلم تفاصيل نضالات الأبوين الجدد والتحديات الفريدة لكونهما جزءا من العائلة المالكة، الأمر الذي دفع هاري وميغان في النهاية إلى التخلي عن علاقتهما الملكية لصياغة حياة جديدة بشروطهما الخاصة".

وما تزال تفاصيل تاريخ إصدار الفيلم غير واضحة كونها معلقة بجائحة فيروس كورونا.

المصدر: ذي صن