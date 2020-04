مخاوف ملكية من نشر السيرة الذاتية لميغان وهاري هذا الصيف!

كشف مصدر مطلع أن كتاب السيرة الذاتية المنتظر نشره لدوق ودوقة ساسيكس يهدد بإلحاق المزيد من الضرر بالعائلة الملكية.

ويُزعم أن الكتاب الذي يحمل عنوانا مؤقتا: Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan، سيقدم صورة إيجابية للزوجين، ويعيد سرد علاقة هاري وميغان المتوترة مع العائلة المالكة والقرار المؤلم بالانسحاب من بريطانيا بتفاصيل غير مريحة للعائلة الملكية.

وقال المصدر المطلع إن الزوجين أجريا مقابلة من مؤلفي الكتاب، وهما صحفيان، أحدهما أوميد سكوبي المعروف بدعمه لدوقة ساسيكس، قبل انتقال ميغان وهاري إلى أمريكا الشمالية في وقت سابق من هذا العام.

ويفترض أن المؤلف المشارك بسيرة دوق ودوقة ساسيكس هو الصحفية الأمريكية كارولين دوراند، التي تغطي موضوعات العائلة الملكية.

ويقال إن الكتاب المكون من 320 صفحة سيصدر في 11 أغسطس، وفقا لما ذكرته صحيفة Mail on Sunday البريطانية.

وتأتي أخبار إصدار الكتاب، مع بداية الجولة الأولى من النزاع القانوني بين الدوقة وصحيفة Mail on Sunday في المحكمة العليا الأسبوع الماضي، حيث تقاضي ميغان الصحيفة لنشرها أجزاء من رسالة بعثتها إلى والدها توماس ماركل، بعد ثلاثة أشهر من غيابه عن زفافها إثر تعرضه لنوبة قلبية، مدعية أن ذلك انتهاك للخصوصية.

وبحسبما ورد كان من المقرر نشر الكتاب من قبل Dey Street Books ومقرها نيويورك، في يونيو ولكن تم تأجيله، على الأرجح بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبينما يحتفظ الناشرون بتفاصيل عن السيرة الذاتية، فإن نسخة الكتاب الإلكترونية متاحة للطلب المسبق مقابل 7.49 جنيها إسترلينيا.

يُزعم أن المطلعين الملكيين قلقون بشأن ما قد يكشفه دوق ودوقة ساسيكس في مقابلاتهم مع مؤلفي الكتاب.

وبالنظر إلى الصراحة التي تحدث بها الدوق في الأشهر الأخيرة، فإن المقربين من الملكة قلقون بشأن ما قد يكشفه الزوجان للمؤلفين، سواء داخل أو خارج التسجيل. وفي وقت سابق من هذا العام، حذر صديق الزوجين، مذيع ITV توم برادبي، من أن مقابلة للحديث عن كل شيء قد تضر بشكل لا يمكن إصلاحه بالملكية التي لا تزال تترنح من خروج ميغان وهاري من الوظيفة الملكية، والفضيحة حول صداقة الأمير أندرو مع جيفري إبشتاين. فضلا عن أنه خلال مقابلة برادبي الخاصة مع الزوجين في جنوب إفريقيا في الخريف الماضي، اعترف هاري بوجود خلاف مع الأمير ويليام.

وواجهت ميغان أيضا الكاميرات واشتكت من ضغوط الأمومة تحت أضواء وسائل الإعلام. وفي ذلك الوقت، كانت الدوقة تكافح مع واقع حياتها الجديدة ولم تعد تستمتع بالاعجاب العالمي الذي ولّده زفافها قبل بضعة أشهر.

المصدر: إكسبرس