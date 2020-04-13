الأمير هاري يتخلى عن لقبه في الوثائق الرسمية الأمريكية الجديدة

كشف تقرير جديد لصحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن الأمير هاري اختار عدم استخدام لقبه الملكي واللقب العائلي في الأوراق الرسمية.

ولوحظ التغيير في الوثائق الرسمية لتسجيل شركة Travalyst السياحية المستدامة الجديدة، حيث أنه لم يستخدم دوق ساسيكس لقبه الملكي في الوثائق، ولا اسم عائلته "ماونتباتن ويندسور"، ولم يعد يستخدم أيضا لقب ويلز الذي كان يعتمده عندما كان في المدرسة والجيش.

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ويظهر اسمه في وثائق التسجيل على أنه الأمير هنري تشارلز ألبرت ديفيد، دوق ساسيكس.

وكشف الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الأسبوع الماضي، أنهما سيطلقان مؤسسة خيرية تدعى Archewell، والتي يدعيان أنها سميت باسم الكلمة اليونانية القديمة Arche، والتي تعني "مصدر العمل".

وبعد انتقال الزوجين إلى كاليفورنيا، أنشأ الأمير هاري مكتبا في بيفرلي هيلز وآخر في لندن. ويُشار إلى هاري في الوثائق الرسمية بصفة: "شخص ذو نفوذ كبير"Individual Person with Significant Control.

ووقع إدراج مصدر هذا النشاط التجاري على أنه: "أنشطة مهنية وعلمية وتقنية أخرى غير مصنفة في مكان آخر".

ووفقا لموقع العائلة الملكية: "يختار أمير ويلز تغيير القرارات الحالية عندما يصبح ملكا، وسيظل منتميا إلى بيت ويندسور وسيستخدم أحفاده لقب مونتباتن ويندسور".

ويأتي هذا بينما يستعد الدوق والدوقة لجعل لوس أنجلوس مقرا لهما بعد أن تنحيا عن دورهما بأحد كبار أفراد العائلة الملكية.

المصدر: إكسبرس