مركز روسي للأرصاد الجوية لا يستبعد تفريق السحب في سماء موسكو يوم 9 مايو الجاري

يتوقع أن تشهد موسكو يوم 9 مايو طقسا ممطرا غائما.

لذلك لم يستبعد رئيس مركز الأرصاد الجوية، رومان ويلفاند، تنفيذ عملية تفريق السحب لتتمكن الطائرات المشاركة في العرض الجوي من التحليق فوق الساحة الحمراء وغيرها من أحياء موسكو.

Sputnik Ilia Pitalev

وقال ويلفاند، إن درجة الحرارة ستنخفض يوم إقامة العرض الجوي في موسكو إلى 14 – 16 درجة مئوية نهارا و7 درجات مئوية ليلا، مشيرا إلى أنه لا يتوقع رعدا يوم 9 مايو ولا ريحا شديدة.

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وأوضح قائلا إن "السحب والغيوم غير الكثيفة ستغطي سماء موسكو هذا اليوم، ما قد يسبب مطرا خفيفا. وإننا سنبذل قصارى الجهود لضمان الطقس اللطيف وذلك عن طريق استخدام محاليل خاصة سترش في الجو لتفريق السحب".

يذكر أن العرض الجوي ألغي يوم 9 مايو عام 2019 في موسكو لظروف الطقس السيئ. وأقيم العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ74 للنصر على النازية بمشاركة الآليات الحربية البرية فقط.

المصدر:مركز الأرصاد الجوية