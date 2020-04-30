جزيرة إسكتلندية برسم البيع سعرها أرخص من شقة في مدينة نيويورك

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وطرحت جزيرة إسكتلندية مثالية قبالة سواحل جزيرة شتلاند للبيع مقابل 300 ألف دولار فقط، وهي غير مأهولة منذ عام 1934.

Vladi Private Islands

Vladi Private Islands

وتقع الجزيرة المثالية بالقرب من البر الرئيسي للنرويج وجزر فارو من إسكتلندا، وتبلغ مساحتها 63.75 فدانا (25.7 هكتار)، وتقع الجزيرة في Vaila Sound، وتتمتع بمناظر خلابة ومحمية على الجانب الغربي من شتلاند، وفقا للوكيل العقاري Vladi Private Islands.

Vladi Private Islands

ويقول الموقع الذي يعرض الجزيرة للبيع: "إنها مكان ذو مناظر خلابة وجمال مع وفرة من الحياة البرية"، مضيفا أن الجزيرة لديها موافقة تخطيطية على "بناء رصيف ومخزن مع منطقة استقبال، ومبان زراعية جديدة، وحديقة بمساحة فدانين (نحو0.809 هكتار). مع طاحونة مائية تقليدية وكذلك إعادة إعمار البيوت المهجورة وإقامة كوخ جديد.

Vladi Private Islands

وتتضمن الموافقة التخطيطية طاحونة هوائية وألواحا شمسية للطاقة، وخزانات للصرف الصحي وإمدادات للمياه العذبة صديقة للبيئة وموفرة للطاقة.

المصدر: نيويورك بوست