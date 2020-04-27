 
مباشر
عاجل
إيطاليا.. أدنى عدد إصابات بكورونا منذ 10 مارس

سطو بسلاح كورونا الجديد!

متفرقات

سطو بسلاح كورونا الجديد!
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nr7j

استخدم لصان سلاحا جديدا تماما لا يخطر على بال أحد في هجومهما على محل لبيع المواد الغذائية والملابس بألمانيا، حيث هددا العاملين فيه والزبائن بنقل عدوى كورونا لهم.

إقرأ المزيد
ازدياد نسبة جرائم القتل والسطو في نيويورك
ازدياد نسبة جرائم القتل والسطو في نيويورك

فبعدما اقتحم اللصان المحل وهما مقنعان، أشهر أحدهما حقنة ضخمة زاعما أنها "ملوّثة" بفيروس كورونا لتخويف الموجودين والسطو على المحل.

واعتبرت صحيفة "بيلد" الألمانية التي أوردت الخبر، أن السلاح المستخدم في عملية السطو التي وقعت في مدينة كريفيلد، لا يخطر على بال أحد.

ونقلت عن الشرطة قولها إن اللصين هما رجل وامرأة يبلغان من العمر 37 و41 عاما.

ولا تزال الشرطة تبحث عن اللصين، اللذين تمكنا من سرقة ملابس ومواد غذائية من المحل، والفرار إلى جهة مجهولة مع سلاحهما الرهيب.

المصدر:"بيلد"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا