سطو بسلاح كورونا الجديد!

استخدم لصان سلاحا جديدا تماما لا يخطر على بال أحد في هجومهما على محل لبيع المواد الغذائية والملابس بألمانيا، حيث هددا العاملين فيه والزبائن بنقل عدوى كورونا لهم.

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فبعدما اقتحم اللصان المحل وهما مقنعان، أشهر أحدهما حقنة ضخمة زاعما أنها "ملوّثة" بفيروس كورونا لتخويف الموجودين والسطو على المحل.

واعتبرت صحيفة "بيلد" الألمانية التي أوردت الخبر، أن السلاح المستخدم في عملية السطو التي وقعت في مدينة كريفيلد، لا يخطر على بال أحد.

ونقلت عن الشرطة قولها إن اللصين هما رجل وامرأة يبلغان من العمر 37 و41 عاما.

ولا تزال الشرطة تبحث عن اللصين، اللذين تمكنا من سرقة ملابس ومواد غذائية من المحل، والفرار إلى جهة مجهولة مع سلاحهما الرهيب.

المصدر:"بيلد"