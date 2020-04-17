احتجاز موسكوفي تنكر ببزة شرطي ليتجول بعيدا عن منزله

احتجز "شرطي" في حي "باسماني" بموسكو يتجول بعيدا عن منزله في محاولة لخرق نظام العزلة الذاتية.

أفاد بذلك رئيس المكتب الصحفي في شرطة موسكو، فلاديمير يسينين.

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واكتشف رجال الشرطة الشاب البالغ من العمر 32 عاما في حي يبعد 500 متر عن منزله، مع العلم ان شروط العزلة الذاتية لا تسمح له بالابتعاد عن المنزل إلى مسافة تزيد عن 100 متر.

وقال يسينين، إن قسم الشرطة في حي "باسماني" فتح ملفا إداريا بحق المسكوفي المحتجز بتهمة الارتداء غير القانوني لبزة الشرطة وأجهزة الأمن وخرق شروط العزلة الذاتية في موسكو على خلفية انتشار فيروس كورونا في المنطقة.

يذكر أن سلطات موسكو فرضت على سكانها شروط العزلة الذاتية العامة للحد من انتشار الوباء. كما طبقت في موسكو نظام الحصول على تصاريح لكل من يريد القيام برحلات داخل المدينة وخارجها بسيارة شخصية أو وسائل النقل العام.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا