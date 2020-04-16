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أصبح مليونيرا بعد أيام من فقدانه عمله بسبب تفشي فيروس كورونا

متفرقات

أصبح مليونيرا بعد أيام من فقدانه عمله بسبب تفشي فيروس كورونا
Reuters Dado Ruvic
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لم يكن يعلم أحد سكنة مدينة أديلايد الأسترالية أن فقدان عمله بسبب تفشي فيروس كورونا، سيكون أحد أسباب جمعه ثروة تقدر بملايين الدولارات.

فقد نقلت صحيفة "ديلي ستار" قصة هذا الرجل الذي قرر أن يشتري بطاقة يانصيب بعد أن وجد نفسه عاطلا عن العمل، لتتضح فيما بعد أنها بطاقة رابحة وبمبلغ 3 ملايين دولار.

ونقلت الصحيفة عن الرجل الذي لم تذكر اسمه قوله: "راجعت حسابي على الانترنت فجأة فوجدت أن البطاقة التي اشتريتها رابحة"، مضيفا أنه يخطط لشراء منازل بهذا المبلغ.

وقد تسبب تفشي كورونا في مختلف أنحاء العالم إلى فقدان مئات الآلاف لوظائهم، بعد أن أغلق عدد كبيرا من المؤسسات والمصانع أبوابها في إطار الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمنع تفشي فيروس كورونا.

المصدر: صحيفة ديلي ستار

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