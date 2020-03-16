 
مباشر

ابنة ملياردير روسي تصاب بـ كورونا في منتجع فرنسي

متفرقات

ابنة ملياردير روسي تصاب بـ كورونا في منتجع فرنسي
Twitter.com
ماريا تشيغيرينسكايا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ngce

أصيبت، ماريا تشيغيرينسكايا، ابنة الملياردير الروسي، ألكسندر تشيغيرينسكي، بفيروس كورونا بعد قضاء أسبوعين في منتجع كورشيفيل للتزلج على الثلج بجبال الألب الفرنسية.

ابنة ملياردير روسي تصاب بـ كورونا في منتجع فرنسي
Twitter.com
صورة أرشيفية

وعادت الفتاة بطائرة خاصة إلى مطار فنوكوفو بموسكو من حيث نقلتها فورا سيارة الإسعاف و6 ركاب من زملائها وأفراد طاقم الطائرة إلى المستشفى.

إقرأ المزيد
كورونا يصيب ضحية جديدة من مشاهير هوليوود!
كورونا يصيب ضحية جديدة من مشاهير هوليوود!

وقد فرض الحجر الصحي على ركاب الطائرة وأفراد طاقمها الذين وصلوا مع، ماريا، إلى موسكو من فرنسا وأجريت لهم الفحوص الطبية والاختبارات.

وينتظر كلهم في الوقت الراهن نتائج الاختبارات. أما ابنة الملياردير فقد أكد الفحص الطبي الثاني الذي أجري لها إصابتها بالفيروس.

وكانت، ماريا قد نفت في وقت سابق معلومات تخص إصابتها بـ كورونا، لكن بعد تأكيد الفحص الطبي الثاني قالت في مدونتها على "إنستغرام" إن الحجر الصحي فرض على أفراد عائلتها كلهم.

يذكر أن الممثلة روسية الأصل، أولغا كوريلينكو، التي قامت بأداء دور صديقة جيمس بوند في فيلم "كم من العزاء" (Quantum of Solace) من سلسلة أفلام جيمس بوند، أعلنت عن إصابتها بفيروس Covid-19 وهي في عزلة ذاتية في منزلها.  

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا