زوجة صحفي بريطاني معروف تستحم في بانيو مليء بالدولارات (صورة)

نشرت زوجة الصحفي البريطاني المعروف ورئيس تحرير صحيفة الأطفال First News ،بيرس مورغن، على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي صورة فوتوغرافية وهي تستحم في بانيو مليء بالدولارات.

وتحدثت سيليا وولدن البالغة من العمر 44 عاما إلى المشتركين في حسابها عن مشاعرها وقالت:" يسعدني أن أستحم ويحيط بي عدد من الرؤساء الأموات".

Globallookpress Duncan Morrison/PLANET PHOTOS

وارتدت المرأة قبل الاستحمام ثوبا فخما أسود اللون ورسمت على وجهها ابتسامة جميلة.

فيما قال زوجها إنها التقطت صورة السلفي هذه في متحف السلفي بمنطقة هوليوود الغربية، حيث يعتبر البانيو الذهبي من أكثر المعروضات شعبية لالتقاط الصور الفوتوغرافية.

Youtube.com

يذكر أنها ربما اقتدت بتصرف الملاكم الأمريكي، فلويد مايفزر، الابن الذي يعد من أكثر الرياضيين أجرا في الولايات المتحدة حيث سبق أن نشر على شبكات التواصل الاجتماعي صورة فوتوغرافية مشابهة.

المصدر: ميرور