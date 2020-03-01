"بنت مكة": أنا حرة وأعد فيديوهات جديدة

نفت مغنية الراب السعودية أصايل البيشي التي أثار فيديو كليب لأغنيتها "بنت مكة" جدلا اجتماعيا واسعا أنباء احتجازها، موضحة أن التحقيق معها يخص مخالفة إدارية ارتكبتها دون قصد.

وقالت لقناة "العربية" السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد، إنها استجوبت لدى السلطات بسبب عدم امتلاكها ترخيصا لتصوير فيديو لأغنيتها، وأضافت: "لم أعرف أنني في حاجة إلى الترخيص، وأبلغوني بذلك في النيابة العامة. لم تكمن المشكلة في الفيديو، بل كانت هناك مشكلة إدارية متعلقة بعدم امتلاكي الترخيص المطلوب".

وأكدت أنها دعيت للاستجواب وحققت النيابة في الموضوع، مشددة على أن هذه هي المخالفة الوحيدة التي ارتكبتها، وهي لم تتعرض لأي عقاب آخر، على الرغم مما تم تداوله من مزاعم عن احتجازها وتوجيه اتهامات إليها.

وقالت: "هناك أشخاص يؤيدونني وآخرون يعارضونني، وأحترم جميع الآراء".

كما كشفت البيشي عن خططها الجديدة، معربة عن نيتها تصوير مزيد من الفيديوهات لكن هذه المرة مع الحصول على التراخيص المطلوبة أولا.

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المصدر: قناة العربية الناطقة بالإنجليزية