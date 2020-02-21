أقنعة غريبة ضد "الفيروسات القاتلة" و"تبدو كوجه مرتديها" تثير جدلا كبيرا (صور)

مع استمرار تفشي فيروس "كورونا" الجديد حول العالم، تحاول إحدى الشركات الناشئة التخفيف من مخاوف الناس بقناع طبي فريد مطبوع بنموذج يطابق المنطقة السفلية من وجه مرتديه.

ويزعم مبتكر الأقنعة الغريبة أن مفعولها لا يقتصر على حماية الفرد من "الأمراض الفيروسية"، بل يمكنها أيضا فتح قفل الهاتف.

ويأتي التصميم، الذي صنعته "Resting Risk Face"، من بنات أفكار الفنانة دانييل باسكن (من سان فرانسيسكو)، التي بدأت الفكرة كمزحة.

Made this service that prints your face on an N95 mask, so you can protect people from viral epidemics while still being able to unlock your phone.



😷+👃🏻👃🏽👃🏿👄=🔓https://t.co/SXslSjoiMzpic.twitter.com/rByMBwdPB8 — Danielle Baskin (@djbaskin) February 15, 2020

ومنذ ذلك الحين، انتشر التصميم على نطاق واسع، حيث استقبل الموقع الإلكتروني أكثر من 30 ألف زائر، وتهافت نحو 1200 طلب مسبق على قائمة الانتظار.

Bizarre 'surgical masks' that look like your face aimed at coronavirus-fearing iPhone owners https://t.co/u9l0HHJ0pw — The Sun Tech (@TheSunTech) February 17, 2020

وكتبت باسكن في منشور على حسابها في "تويتر": "قدمت هذه الخدمة التي تطبع وجهك على قناع N95، من أجل حماية الناس من الأوبئة الفيروسية، مع القدرة على فتح الهاتف الذكي".

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وعلى الرغم من كشف قناع الوجه في وقت ينتشر فيه الفيروس حول العالم، إلا أن باسكن قالت إنه لا يوجد لديها خطة بتصميم أقنعتها الجديدة "خلال النقص العالمي" في الأقنعة الطبية.

وأوضحت قائلة: "في الوقت الحالي، هناك قائمة انتظار ولا يوجد تاريخ إطلاق".

ويشكك أحد مستخدمي "تويتر" في مدى أمان الأقنعة بما يتعلق بالخصوصية، قائلا: "ماذا لو سرق شخص ما صورتك واستخدم التقنية هذه في أمور سيئة". ولكن مستخدم آخر رد بسرعة: "هذا يتطلب أن يكون النصف العلوي من الوجه مطابقا لوجهك".

وعلى الرغم من أن باسكن قالت إن القناع يمكنه فتح الهاتف الذكي، باستخدام ميزة التعرف على الوجه، لكنها أوضحت أنها تقوم بإجراء اختبارات على ذلك.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن القناع ذا المنطقة السفلية المطبوعة من وجهك، يمكن أن يكون كافيا لفتح الهواتف القديمة.

ومع ذلك، استخدمت آبل ميزة التعرف على الوجوه ثلاثية الأبعاد لسنوات عديدة، حيث يقوم النظام بإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد كاملة لوجهك، ما يصعّب المهمة على القناع.

المصدر: ديلي ميل