استغلال هلع "كورونا" بطرق "إبداعية" لكسب متابعين على المواقع الاجتماعية!

أودى "كورونا" الجديد بأرواح أكثر من 1100 شخص حتى الآن، وبينما يهتم البعض بتأثيره العالمي المتسع، يرى آخرون أن الفيروس سبب وجيه للإبداع الموسيقي والترويج في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطور الأسلوب الموسيقي Dembow في جمهورية الدومينيكان، في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، وهو يتضمن أسلوبا برازيليا وإيقاعات جامايكية وأصوات الهيب هوب المركبة.

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وحاول أحد رواد المواقع الاجتماعية، Yofrangel 911، الحصول على اسم بارز على الخريطة العالمية، حيث أنشأ أغنية جديدة وفيديو بعنوان "فيروس كورونا" (Corona Virus).

ويشمل الفيديو، الذي أُطلق على "يوتيوب" هذا الأسبوع، مشاهد للمغني في سيارة إسعاف، مع السعال والعطاس. وفي حين يعتقد بعض المعجبين أن موضوع الأغنية هو للمتعة، يعتقد آخرون أنه ضار.

وقال بيلي فاهي، الذي يعمل على جوائز UK Music Video، مقرها في لندن، إن الفيديو الموسيقي ذو ذوق ضعيف للغاية بالنظر إلى ارتفاع عدد الوفيات. وفي حديثه مع RT، أضاف: "يحب المغنون أن تكون مواضيعهم ذات طابع موضوعي وسياسي وأن يناقشوا حالات روح العصر اليومية، ذات الصلة بالنقاشات الاجتماعية اليوم. الجدل يعني التصنيفات، ولكن هناك خطأ حول ما هو مقبول أم لا". كما أشار إلى أن بُعد الموسيقي عن أسوأ الحالات الشائع انتشارها، قد يكون له دور، حيث قال: "من الواضح أن موقع Yofrangel 911 في منطقة البحر الكاريبي، ليس له صلة كبيرة بالتفشي الحاصل. ستكون قصة كبيرة لو كان فيروس "كورونا" أقرب إلى الموطن".

ولم يقتصر حدث استغلال "كورونا" للترويج، على أفراد جمهورية الدومينيكان، حيث شاركت الفرقة البيلاروسية Rostany، أغنية وفيديو تحمل اسم المرض. وبفضل الإيقاع الفني المذهل والإحساس المزاجي السينمائي، أُطلقت الأغنية أثناء قيام الفرقة بجولة في الصين. وكتبت الفرقة على حسابها الرسمي على "يوتيوب": "كنا هناك عندما حدث هذا، تفشي فيروس "كورونا"، الصين".

#China's PLA Rocket Force releases a music video to cheer on those affected by the novel #coronavirus. #Wuhanpic.twitter.com/9dkI2LR8L1 — China Daily (@ChinaDaily) February 5, 2020

ويستخدم مؤثرو "إنستغرام" أيضا حالة الطوارئ الصحية العالمية، التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية لكسب متابعين جدد. ومع وجود مئات الآلاف من "الهاشتاغات" على "تويتر" و"إنستغرام"، المرتبطة بهذا المرض المميت، انضم المؤثر الألماني Fitness Oskar إلى الحدث، بمشاركة صورة حميمية مع صديقته وهما يرتديان الأقنعة، قائلا: "لسنا خائفين من الفيروس".

واحتل مستخدم "يوتيوب" الأمريكي، لوغان بول، عناوين الصحف بعد مشاركته صورة لنفسه محاطا بعارضات، على "إنستغرام"، مع وضع الأقنعة.

المصدر: RT