"مؤثرو إنستغرام" يستغلون وباء "كورونا" في صور مثيرة للجدل
لطالما استغل المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي التحديات والأخبار العالمية الجديدة إلى أقصى حد ممكن، لجذب الانتباه ومواكبة الأحداث المثيرة للجدل.
وبالطبع، لم يفلت "كابوس كورونا" من أيدي نجوم "إنستغرام"، الذين تسابقوا لوضع أقنعة الوجه بطرق مختلفة وجاذبة للانتباه.
ومع انتشار الفيروس الصيني الفتاك بمعدل أكبر كل يوم، ازداد الاهتمام العام به حول العالم. وأصبح هاشتاغ فيروس "كورونا" بمثابة اتجاه سائد على "إنستغرام"، مع انتشار أكثر من 200 ألف منشور يحمل هاشتاغ "كورونا"، على الموقع الاجتماعي.
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So sad. #coronavirus 😢😢 There are 81 death so far and it is estimated 100k people are already infected. China has isolated the city with most case identified but number of them are believed to have already left the city with the virus. Spreading awareness in our communities to fight this outbreak is very important. I want to bring this important information to you as we think alot of people are still unaware abt this issue and it's spreading very quickly everywhere around the world. Here are few things that u should do to protect yourself : 1. Wear Mask ( Use the right one ( I use Cambridge Mask N99 pro from UK and KF94 ( made in Korea). 2. Wash your hands often with soap for at least 30s. I bring handwash gel when i go out too. 3. Avoid touching ur mouth, nose and eyes with unwashed hand. 4. Avoid contact with sick people. 5. Against the wildlife animal eating culture. 6. Drink plenty of water ( liquid) and vitamin. To protect other : 1. Stay home while u r sick 2. Avoid close contact with other 3. Cover your mouth n nose with tissue when u cough or sneeze, then throw the tissue away in the trash and wash your hand. 4. Clean and disinfect objects and surface. Those day I just stay home with my baby @clio.lapug eventho it Lunar new year here. 😢😢😢 #prayfortheworld. . . . . . . . . #outbreak #godsaveus #jadapositive # breaking news #pray #mask #cambridgemask #n99 #protectyourself
وسعت بعض المنشورات للتوعية بإبلاغ المتابعين عن المرض، ولكن العديد من المؤثرين استغلوه كفرصة لحصد الإعجابات وزيادة عدد المتابعين.
ونشر مستخدم موقع "يوتيوب"، لوغان بول، صورة تظهر فيها مجموعة من العارضات وهن يرتدين "أقنعة الغاز"، مع تعليق استفزازي نوعا ما.
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КОРОНАВИРУС В ЯПОНИИ Я думаю, уже все знают и о китайском вирусе, и про город Ухань, который является эпицентром инфекции, и ещё многое другое от наших СМИ. Я не понимаю, почему многие думают, что я нахожусь в Китае, ведь я в Японии, в Осаке! Здесь заражённых практически нет, пару человек в Токио, как и по всему миру. Поэтому со мной всё хорошо, я ношу маску, мою руки. А про ситуацию в целом хочу сказать, что всё очень сильно преувеличено. Ни в каких посылках из Китая, ни в каких бананах вируса нет. И не может быть. Число жертв коронавируса везде разное, поэтому верьте только проверенным источникам(минздравы и их оф. медийные ресурсы + ВОЗ), а не сторисам из инстаграма. Peace and love ❤️ ✌🏼 #коронавирус #коронавирускитай #вирус #вирусвкитае #ухань #коронавирус2020 #coronavirus #coronavirusoutbreak #coronavirus2020 #theparisguru #chinavirus
وفي حين يشارك بعض من يطلق عليهم "المؤثرون" حقائق متعلقة بالفيروس، فإن نجوم مواقع التواصل الاجتماعي يثبتون أنهم ليسوا أكثر مصادر المعلومات موثوقية، حول المرض الفتاك الذي انتشر بسرعة عبر الكوكب.
وعلى سبيل المثال، نشرت امرأة فيتنامية تدعى جادا هاي فونغ، على حسابها في "إنستغرام"، صورة لها وهي ترتدي قناعا جراحيا أسود، بينما تشارك بعض النصائح للحماية من فيروس "كورونا" الجديد.
ورغم إعجاب البعض من متابعيها، البالغ عددهم 88 ألفا، بملابسها الجميلة، إلا أنها لم تستطع مساعدتها في درء انتقاد تلميحها بأن الأقنعة الجراحية، هي وسيلة فعالة لمنع العدوى.
ونشرت "المؤثرة" الصينية الماليزية، جيي بونغ، صورة لها وهي تضع قناعا وترتدي تنورة قصيرة أثناء وقوفها في مطار كوالالمبور، وطلبت من متابعيها (422 ألفا) التوجه إلى القصص اليومية، حيث تقوم دائما بالترويج لمنتجات وخدمات محددة.
وفي حين تعمل السلطات في جميع أنحاء العالم على تطوير لقاح وعلاج لفيروس "كورونا"، الذي نشأ في ووهان الصينية، يُنصح الناس بتجنب الاتصال مع أشخاص يعانون من المرض، مع غسل اليدين والوجه بالكامل، كأفضل الطرق للوقاية من العدوى.
وإلى الآن، توفي 213 شخصا على الأقل وأصيب 9700 شخص، بفيروس "كورونا".
المصدر: RT