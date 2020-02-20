طيار سابق يزعم معرفة مكان الطائرة الماليزية المفقودة!

زعم طيّار سابق أمضى أكثر من 50 عاما في قمرة القيادة، أنه يعرف مكان حطام الطائرة الماليزية المنكوبة، وإنه يراهن على منزله بذلك، وأن فرق البحث كلها بعيدة عن الموقع تماما.

ويقول الطيار المخضرم، بايرون بيلي، منذ سنوات إن "المحققين يبحثون في المكان الخطأ، ويجب أن يبحثوا على بعد 20 ميلا جنوب موقع البحث".

ووصف الكابتن بيلي الموقع بدقة، وقال إن خط العرض 39 ° 10' S وخط الطول 88 ° 18' E.

Byron Bailey, a veteran aviation officer with over 50 years of experience, claimed the “exact” location of the wreckage is at the coordinate: 39’10 S, 88’18E.https://t.co/LP3yIq9fB8 — Yahoo Singapore (@YahooSG) February 20, 2020

واستطرد موضحا: "إذا كنت مخطئا، فربما يعني ذلك أن الطائرة تم الاستيلاء عليها أو تقبع في حظيرة في مكان ما بكازاخستان. أنا متأكد من ذلك، أراهن على منزلي مقابل هذا. بقدر ما أشعر بالقلق من انتهاء اللعبة، فنحن نعرف مكانها، وعرفنا دائما مكانها".

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واستند البحث الرسمي لمكتب سلامة النقل الأسترالي (ATSB)، إلى الافتراض بأن مصير الطائرة انتهى كرحلة شبح، أو الغوص حتى الموت، ما يعني أن الطيار مات عندما نفد الوقود من الطائرة على ارتفاع 40 ألف قدم.

ويعد سيناريو نهاية الرحلة النهائي أمرا ضروريا لتحديد الموقع المحتمل لحطام الطائرة MH370.

وفي حديثه مع Sky News ، قال بيلي ليس هناك غوص حتى الموت، كما يعتقد أن كابتن الرحلة المنكوبة، زهاري شاه، طار بالطائرة إلى أقصى حد ممكن وهبط بها على المياه خارج منطقة البحث.

وأضاف قائلا: "كل الأدلة تشير إلى حقيقة التخلي عنها، أنا متأكد من أن الكابتن كان يحاول التخلص من الطائرة في أقصى الجنوب، الموقع البعيد قدر الإمكان، تاركا أقل قدر ممكن من الحطام الذي من شأنه أن يغرق.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي، السابق توني أبوت، النظرية القائلة إن الاختفاء هو نتيجة عملية انتحار قام بها الطيار زاهري شاه.

المصدر: ذي صن