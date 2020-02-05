انتحار الجدة متأثرة بقتل ابنتها طفلتيها لمزاولة الدعارة (صور)

وجدت والدة عارضة الأزياء البريطانية التي قتلت طفلتيها لإعاقتهما إياها في مزاولة الدعارة ميتة داخل منزلها، حيث يعتقد أنها انتحرت بسبب الجريمة الوحشية التي ارتكبتها ابنتها.

وعثر على جثة شارون بورتون (48 عاما) في منزلها بالقرب من مدينة والسال غرب ميدلاندز وسط إنجلترا بعد ظهر يوم الأحد، حيث تعتقد عائلة بورتون أنها انتحرت بسبب جريمة ابنتها.

وقال أحد أفراد الأسرة إن والدة القاتلة لويز مرت بأوقات صعبة خلال حياتها للمكافحة من أجل التعامل مع الحادث، حيث تعرضت لمعاملة قاسية من الغرباء.

وأقدمت عارضة الأزياء (23 عاما) على قتل طفلتيها، عمر إحداهما 3 سنوات، والثانية 16 شهرا، لتتخلص من عبء رعايتهما والعودة للاستمتاع بحياتها.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على ليكسي الابنة الكبرى ميتة بالمنزل نتيجة قلة الأكسجين، وبعد 18 يوما توفيت سكارليت في المستشفى بعد معاناتها من الأمر نفسه.

وعوقبت والدة الطفلتين بالسجن مدى الحياة بعد إدانتها، إثر محاكمة استمرت أسابيع.

المصدر: Mirror