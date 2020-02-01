الطقس الدافئ يتسبب في ميل مياه البحر الأسود إلى اللون الأحمر

اكتسب ماء البحر الأسود بالقرب من شاطئ ميناء نوفوروسيسك الروسي لونا أحمر داكنا.

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وقد نشرت صحيفة "ناشا غازيتا" المحلية مقطع فيديو أظهر احمرار الماء في منطقة نوفوروسيسك بالشاطئ الشرقي الروسي للبحر الأسود.

وافترض الخبراء في مركز نوفوروسيسك البيولوجيي للبحوث العلمية أن الماء يمكن أن يميل إلى اللون الأحمر نتيجة ازدهار أعشاب البحر الذي تسبب فيه الطقس الدافئ. فيما أشاروا إلى أن السبب الأكثر دقة لاحمرار الماء يمكن تحديده بعد أخذ عينات من الماء ودراستها.

مع ذلك فإن السكان المحليين قد أعربوا عن قلقهم من تغير لون ماء البحر فافترضوا أن سبب ذلك يمكن أن يعود إلى تسريب مادة سامة تسمى الفينول. لكن العلماء أعلنوا عن عدم وجود مرافق إنتاجية كيميائية في المدينة يمكن أن تسرب الفينول إلى البحر. وأشاروا إلى أن تسريب الفينول يؤدي عادة إلى موت الأسماك وحيوانات البحر، إلا أن المنطقة لم تشهد ظاهرة كهذه.

المصدر: نوفوستي