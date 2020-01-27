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هندي ينجو من براثن نمر مرعب متصنعا الموت (فيديو)

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هندي ينجو من براثن نمر مرعب متصنعا الموت (فيديو)
Illustration: © Pexels
صورة تعبيرية
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أصيب مستخدمو الإنترنت حول العالم بالذهول من نجاة رجل في ماهاراشترا الهندية من مواجهة دامية مع نمر بالغ أثار الفزع في قريته.

وأُجبر الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، على تمثيل وضعية الموت مع عدم تحريك عضلاته، لخداع النمر الذي جلس جانبه.

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وأثار النمر الهائج الخوف والرعب في قلوب القرويين، الذين حاولوا الفرار من براثنه وهم يصرخون، إلى أن أمسك بالرجل الذي ادعى الموت. وفي تلك الأثناء، رشق القرويون النمر بالحجارة، وأرغموه على الفرار إلى الغابة القريبة.

وأصيب 3 أشخاص على الأقل في حادثة يوم السبت 25 يناير، لكن لا يُعتقد أن حياة أيا منهم مهددة.

وقال ساوان باهكار، رئيس جمعية الحفاظ على البيئة والحياة البرية (SEWA): "الحادث المؤسف سببه  عدم وجود مراقبة وتنسيق قويين بين ماهاراشترا ومسؤولي الغابات".

وبطبيعة الحال، كان العديد من المعلقين على الإنترنت في حالة رعب من التفكير السريع للرجل، الذي بقي على قيد الحياة في مثل هذا الموقف المرعب.

المصدر: RT

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