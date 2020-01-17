الكلاب الضالة تملك قدرات غير متوقعة في التواصل مع البشر

توصلت دراسة حديثة إلى أن الكلاب قادرة على فهم الإيماءات البسيطة واتباع أوامر البشر حتى لو لم تخضع للتدريب.

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ووجد الباحثون الذين يعكفون على دراسة الحيوانات الضالة في الهند، أن الكلاب تتمتع بقدرة فطرية على فهم بعض الإيماءات البشرية التي تتجاوز التدريب.

ودرس الفريق الكلاب الضالة في العديد من المدن الهندية، وقدموا إليها اثنين من الأطباق المغطاة وأشاروا إلى واحد منها فقط.

وخلال التجارب لم يقترب نحو نصف الكلاب من الأطباق التي لم يتم الإشارة إليها، ويعتقد الباحثون أن هذه الكلاب كانت حريصة أو ربما كان لديها تجارب سيئة مع البشر في الماضي، دفعتها إلى الالتزام بالأوامر غير المباشرة.

وكشفت النتائج أن نحو 80% من الكلاب الضالة كانت قادرة على فهم وتطبيق الإشارات البشرية بشكل صحيح، ما يشير إلى أن التدريب ليس مطلوبا لفهم الإيماءات.

وتشير النتائج إلى أن الكلاب يمكن أن تفهم الإيماءات المعقدة ببساطة عن طريق مشاهدة البشر.

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ويأمل الباحثون أن يساعد ذلك في الحد من الصراع حول العالم بين الكلاب الضالة والبشر، وقالت الدكتورة أنينديتا بهادرا من المعهد الهندي لتعليم العلوم والبحوث: "من المدهش أن الكلاب يمكن أن تتبع مجرد إيماءة، مثل لحظة الإشارة"، وتابعت: "هذا يعني أنها تراقب عن كثب الإنسان الذي تلتقيه للمرة الأولى، وتستخدم فهمها للإنسان لاتخاذ القرار .. وهذا يدل على ذكائها وقدرتها على التكيف".

وأضافت الدكتورة بهادرا: "يجب أن نفهم أن الكلاب حيوانات ذكية يمكن أن تتعايش معنا .. إنها قادرة تماما على فهم لغة جسدنا ونحن بحاجة إلى منحها مساحة خاصة بها".

وأشارت إلى أن "القليل من التعاطف واحترام الأنواع الأخرى يمكن أن يحد من الصراع".

المصدر: ديلي ميل