ولادة جرو أخضر اللون في الولايات المتحدة

ولد في ولاية كارولينا الأمريكية جرو ذو شعر أصفر فاقع يميل إلى الأخضر.

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وقالت صاحبة كلبة الراعي المسماة بـ جيبسي إن جروا واحدا من أصل 8 لديه فقط لون أخضر. أما بقية الجراء فلونها عادي.

وأثار اللون الأخضر قلقا شديدا لدى صاحبة الجرو فأحضرته إلى العيادة البيطرية حيث قال البيطريون إن المولود أخضر لوجود المادة الصفراء الفائضة في البراز الذي ملأ أمعاء الجنين، فأكدوا أن شعر الجرو سيكتسب لونه العادي مع مرور الوقت.

وقررت صاحبة الجرو أن تسميه بـ "خلق" نسبة إلى بطل الكومكس الذي تميز بدمه الثقيل.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا