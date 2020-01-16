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حادثة مرعبة تجبر طائرة على الهبوط بعد لحظات من إقلاعها

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حادثة مرعبة تجبر طائرة على الهبوط بعد لحظات من إقلاعها
Twitter@gabby_guzy
حادثة مرعبة تجبر طائرة على الهبوط بعد لحظات من إقلاعها
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أصيب ركاب الرحلة التابعة لشركة الخطوط الجوية "يونايتد إيرلاينز" المتجهة من نيوجيرسي إلى لوس أنجلوس، بحالة من الرعب لرؤية النيران تتصاعد من محرك الطائرة.

وأجبرت الطائرة على العودة إلى المطار والهبوط الاضطراري، بعد وقت قصير من الإقلاع، حيث طوقت الرحلة 1871 سيارات الإطفاء على المدرج فور هبوطها، مساء الأربعاء 15 يناير.

ويظهر فيديو نشره شاهد العيان غابرييل غوزي، ضمن ركاب الطائرة، النيران وهي تندلع في المحرك، عقب بضع دقائق من إقلاع الطائرة من المطار.

وعادت الرحلة 1871 إلى مطار نيوارك بولاية نيوجيرسي بسبب تعرضها لمشكلة ميكانيكية، وقال المتحدث باسم شركة "يونايتد إيرلاينز"، كيمبرلي جيبس: "هبطت الطائرة بأمان ونزل الركاب منها بشكل طبيعي".

ولم توضح شركة الطيران المزيد من التفاصيل حول الحادثة، لكن الركاب ادعوا عبر الإنترنت أنهم شاهدوا شرارة تنبعث من المحرك قبل أن يحترق وتشتعل النيران فيه ويتعطل تماما.

وأطلقت إدارة الطيران الفدرالية تحقيقا في الحادث، وكان من المقرر مغادرة المسافرين في الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي ليوم الأربعاء، لكنهم اضطروا إلى الانتظار حتى منتصف الليل حيث تم تحديد موعد آخر للرحلة.

المصدر: RT

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