مصور من هواة سيلفي يتابع تقدمه في السن على مدى 20 عاما (فيديو)

اشتهر الأمريكي، نوي كالينا، بالتقاطه صور سيلفي كل يوم طيلة 20 عاما.

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وأطلق الشاب مشروعه عام 2000 بسن 19 عاما بعد أن نصحه صديقه بذلك. وقرر أولا أن تدوم تجربته 6 أعوام ولم يعول على أن تستغرق 20 عاما، ثم أعجبته متابعة وجهه وتسجيل تغيرات تطرأ عليه من عام إلى آخر.

وقرر الشاب أن ينشر صوره ومقاطع فيديو شكلها على أساسها في يوتيوب حيث ذاع صيته سريعا. كما اشتهر على شبكات التواصل الاجتماعي والتلفزيون الأمريكي فشارك في مختلف البرامج ووقع اتفاقيات مع بعض الشركات الخاصة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا