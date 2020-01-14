جمل جموح يؤخر قطارا قادما من طشقند إلى موسكو
Vk.com
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تأخر القطار القادم من طشقند إلى موسكو لمدة 44 دقيقة. بسبب جمل رفض إفساح الطريق لقطار الركاب وراح يركض أمامه.
وقال سائق القطار في مدونته:" ركض الجمل أولا بسرعة 22 كيلومترا في الساعة، ثم صار يركض بنحو 13 كيلومترا في الساعة، أنا خائف أن يسقط على القضبان ويسد الطريق".
وقام سائق القطار يوم 5 يناير بتصوير مقطع فيديو أظهر تصرف الحيوان الجموح ونشره على شبكة الإنترنت وذلك بالقرب من محطة كيغاش بأرياف أستراخان بجنوب روسيا حيث لم يستجب الجمل إلى زمور أطلقه السائق واستمر في الركض أمام القطار، ثم تعب وانتقل بعيدا عن الطريق. تسببت مثابرته في تأخر وصول القطار إلى موسكو 44 دقيقة.
المصدر:فيستي. رو