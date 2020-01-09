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بيع بطاقة يانصيب بمبلغ 53 مليون دولار في كندا

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بيع بطاقة يانصيب بمبلغ 53 مليون دولار في كندا
Sputnik Aleksey Sukhorukov
صورة أرشيفية
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بيعت في كندا بطاقة يانصيب بجائزة 70 مليون دولار كندي (ما يعادل 53 مليون دولار أمريكي) وهي أكبر جائزة نقدية في تاريخ البلاد.

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وأفادت قناة "CBC" التلفزيونية الكندية نقلا عن جمعية اليانصيب الكندية بأن بطاقة Lotto Max بيعت في مدينة برامبتون بولاية أونتاريو الكندية.

وعلاوة على ذلك فإن 6 أشخاص آخرين اشتروا بطاقات يانصيب بجائزة مليون دولار كندي (نحو 770 ألف دولار أمريكي) في مختلف مناطق محافظة أونتاريو الكندية.

يذكر أن 99 مواطنا روسيا أصبحوا من أصحاب الملايين عشية الاحتفال بعيد رأس السنة بعد أن اشتروا بطاقات يانصيب بجائزة مليون روبل. وربح أحدهم مليار روبل (ما يعادل 16 مليون دولار).

المصدر: نوفوستي

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