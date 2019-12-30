موت أنثى وحيد القرن المعمرة في تنزانيا

أفاد ناطق باسم محمية "نغورو نغورة" التنزانية بأن أنثى وحيد القرن الأسود "فاوستا" ماتت في تنزانيا بسن 57 عاما.

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وجاء في صفحة المحمية على "فيسبوك" أن فاوستا ماتت موتا طبيعيا في الأسر الساعة 20.29 يوم 28 ديسمبر بالقرب من بركان نغورو نغورة. وأضاف الناطق أن فاوستا عاشت في المحمية طيلة 54 عاما. وكانت إدارة المحمية قد فرضت رقابة عليها بعد تدهور حالتها الصحية منذ 3 أعوام. وأوضح أن فاوستا كانت تعاني من ضعف البصر وغيرها من الأمراض.

وقال الناطق:" اضطررنا إلى فرض رقابة عليها لمنعها من هجمات الضبع".

يذكر أن طول عمر وحيد القرن الأسود يتراوح بين 37 و43 عاما. أما العيش في الأسر فيطيل عمره لنحو 50 عاما.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا