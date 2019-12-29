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شاهد.. كرة نارية غامضة تضيء سماء غوام الأمريكية وتشعل تكهنات حول "تهديد محتمل"

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شاهد.. كرة نارية غامضة تضيء سماء غوام الأمريكية وتشعل تكهنات حول
© YouTube / kuamnews
كرة نارية غامضة تضيء سماء غوام الأمريكية وتشعل تكهنات حول "تهديد محتمل"
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شهد مئات الأشخاص كرة نارية غامضة أضاءت سماء الإقليم الأمريكي، غوام، في غرب المحيط الهادئ، مساء الجمعة 27 ديسمبر، والتقط البعض صورا ومقاطع فيديو مثيرة للمشهد.

وأثار هذا الحدث الغريب نقاشات محتدمة حول أصل الجسم المشرق، الذي تفكك واحترق في الجو على ما يبدو.

وفي حين أن نظرية الأجسام الغريبة ظهرت على الأرجح بين المؤمنين بها، إلا أن معظم المراقبين يتفقون على أن مصدر الكرة النارية، إما نيزك أو قطعة من حطام فضائي دخل غلافنا الجوي، على الأرجح بعد إطلاق صاروخ "لونغ مارش 5" في وقت سابق من اليوم نفسه.

ومع ذلك، ذُكر أن البعض أصيبوا بالذعر، ظنا منهم أن الحدث قد يكون ناجما عن صاروخ من كوريا الشمالية، لأن تحذيرها الخفي للولايات المتحدة حول "هدية عيد الميلاد" لم يتحقق بعد.

المصدر: RT

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