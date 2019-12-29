شاهد.. كرة نارية غامضة تضيء سماء غوام الأمريكية وتشعل تكهنات حول "تهديد محتمل"

شهد مئات الأشخاص كرة نارية غامضة أضاءت سماء الإقليم الأمريكي، غوام، في غرب المحيط الهادئ، مساء الجمعة 27 ديسمبر، والتقط البعض صورا ومقاطع فيديو مثيرة للمشهد.

وأثار هذا الحدث الغريب نقاشات محتدمة حول أصل الجسم المشرق، الذي تفكك واحترق في الجو على ما يبدو.

Did you see it? @GHSOCD says about the bright light: "Around 11:25pm a possible meteorite was recorded. It appeared to have landed NE of Saipan waters. There has been no ground impact recorded at this time. There are no reports of tsunami impacts to the Marianas at this time." pic.twitter.com/JKZNJqavxc — KUAM News (@kuamnews) December 27, 2019

وفي حين أن نظرية الأجسام الغريبة ظهرت على الأرجح بين المؤمنين بها، إلا أن معظم المراقبين يتفقون على أن مصدر الكرة النارية، إما نيزك أو قطعة من حطام فضائي دخل غلافنا الجوي، على الأرجح بعد إطلاق صاروخ "لونغ مارش 5" في وقت سابق من اليوم نفسه.

Meteor breaking up over Guam, USA pic.twitter.com/aWn6jcsadW — Nature is Lit🔥 (@NaturelsLit) December 28, 2019

ومع ذلك، ذُكر أن البعض أصيبوا بالذعر، ظنا منهم أن الحدث قد يكون ناجما عن صاروخ من كوريا الشمالية، لأن تحذيرها الخفي للولايات المتحدة حول "هدية عيد الميلاد" لم يتحقق بعد.

المصدر: RT