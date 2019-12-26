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صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة

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صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
Gettyimages.ru Klaus Vedfelt
صورة تعبيرية
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شهد العقد الماضي اضطرابات عديدة ومختلفة، حتى في ظل معايير التاريخ البشري، بما في ذلك الزلازل والكوارث النفطية والحروب.

وبهذا الصدد، نشر موقع "ذي صن" عددا من أشهر الصور المجسدة للأحداث والاضطرابات، التي وقعت على امتداد العقد الماضي.

- ابتسامة يوسين بولت وهو يندفع نحو النصر في نصف نهائي سباق 100 متر للرجال، في الملعب الأولمبي في ريو دي جانيرو عام 2016.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
Reuters

- جورج كلوني، نجم هوليوود، وزوجته محامية حقوق الإنسان البريطانية المولودة في لبنان، أمل علم الدين، يستأجران زورقا في البندقية عشية زفافهما في 27 سبتمبر 2014.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
AFP Getty Images

- في مايو 2017، أصبحت كاتي ستابلفيلد، عمرها 21 عاما، من ميسيسيبي، أصغر متلق على الإطلاق لعملية زرع الوجه، بعد عامين من محاولة قتل نفسها برصاصة في الوجه.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
National Geographic/twitter

- ماريا ميزا، مهاجرة تبلغ من العمر 40 عاما من هندوراس، تحاول مع الآلاف من أمريكا الوسطى الوصول إلى الولايات المتحدة، وتهرب من الغاز المسيل للدموع مع ابنتيها التوأم عند الجدار الحدودي في تيخوانا، المكسيك بتاريخ 25 نوفمبر 2018.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
Reuters

- في أبريل 2019، أصدر العلماء صورة لثقب أسود في وسط مجرة ​​M87 تعد الأولى من نوعها، حيث أُنتجت باستخدام بيانات من شبكة مكونة من 8 مراصد إذاعية على 6 جبال و4 قارات.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
Gettyimages.ru

- حريق يعتقد أنه نجم عن أعمال التجديد، يجتاح سقف كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس أبريل عام 2019.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
AFP

- الأمير هاري وميغان ماركل، دوق ودوقة ساسيكس، يقدمان ابنهما أرشي إلى الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب في قلعة وندسور بتاريخ 8 مايو 2019.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
Gettyimages.ru

- المهاجمة الأمريكية ميغان رابينو، تحتفل بتسجيل هدفها الأول لفريقها في مباراة ربع النهائي لكأس العالم للسيدات 2019، بين الولايات المتحدة وفرنسا في باريس يونيو 2019 .

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
AFP

- صورة في يونيو 2019، التُقطت في شمال غرينلاند، تظهر تزلج الكلاب على الماء بدلا من الجليد.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
AFP

-احتجاج المتظاهرين في شوارع هونج كونج في يونيو 2019، على مشروع قانون كان يسمح بتسليم المجرمين من الأراضي البريطانية السابقة إلى الصين القارية. تم إبطال مشروع القانون في وقت لاحق، لكن الاحتجاجات أصبحت دعوة أوسع للتحركات نحو الديمقراطية وضمانات حقوق الإنسان.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
AP

- مهاجرون من روينغيا يقفزون لجمع الإمدادات الغذائية التي أسقطتها مروحية تابعة للجيش التايلاندي، من قارب قبالة جزيرة كوه ليبي الجنوبية في بحر أندامان، بتاريخ 14 مايو 2015.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
AFP Getty Images

- الطفل خوسيه ويسلي، الذي ولد برأس صغير بسبب إصابته بفيروس زيكا، يصرخ أثناء علاجه في ولاية بيرنامبوكو، البرازيل.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
AP

- عامل إنقاذ يحمل طفلا ميتا بينما يقوم أعضاء آخرون بسحب امرأة من البحر إلى قارب إنقاذ في البحر المتوسط.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
Gettyimages.ru Contributor

- في 3 يونيو 2010، صُوّر طائر غارق بالزيت على شاطئ في جزيرة "إيست غراند تير" على طول ساحل لويزيانا.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
AP

- لايدي غاغا تقف وراء الكواليس بعد قبولها جائزة فيديو العام عن أغنية "Bad Romance" في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards في سبتمبر 2010 في لوس أنجلوس.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
AP

- موجة من تسونامي تحطمت فوق شارع في مدينة مياكو  شمال شرق اليابان، بعد أن ضرب زلزال بقوة 8.9 درجة المنطقة في 11 مارس 2011.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
Reuters

- الأمير وليام وكيت ميدلتون يقبلان بعضهما على الشرفة في قصر باكنغهام، بعد زفافهما بتاريخ 29 أبريل 2011.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
Reuters

- شرطة مكافحة الشغب تنزل إلى الشوارع في فانكوفر، بينما يتبادل عاشقان القبل الأرض، أثناء اندلاع أعمال الشغب عندما خسر فريق الهوكي Canucks في المباراة السابعة من نهائيات كأس ستانلي في يونيو 2011.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
Gettyimages.ru

- شرطي تركي يستخدم الغاز المسيل للدموع، بينما يحتج الناس على تدمير الأشجار في حديقة في ميدان "تقسيم"، وسط اسطنبول، في مايو 2013.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
Reuters

- إلين دي جينيرز تلتقط صورة سيلفي مع مجموعة من النجوم في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2014.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
Gettyimages.ru

- نقل طفل مريض من قبل الطاقم الطبي مركز JFK لعلاج الإيبولا، في 5 سبتمبر 2014 في ليبيريا.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
Gettyimages.ru Contributor

- أوسكار بيستريوس الحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد المعاقين، يسير عبر قاعة المحكمة دون ساقيه الاصطناعية، خلال اليوم الثالث من جلسة إعادة إصدار الحكم بتهمة قتل صديقته ريفا ستينكامب في عام 2013.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
Reuters

- الرئيس دونالد ترامب يتحدث عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكتب Oval  بالبيت الأبيض، في 28 يناير 2017.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
Gettyimages.ru

- سكان ينظرون إلى أول جبل جليدي خلال الموسم وهو يمر على الشاطئ الجنوبي، المعروف أيضا باسم "جبل الجليد"، في نيوفاوندلاند، كندا في 16 أبريل 2017.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
Reuters

- دونالد ترامب وزوجته ميلانيا يلتقيان مع البابا فرانسيس في 22 مايو 2017 في الفاتيكان.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
Gettyimages.ru Contributor

- القمر يغطي الشمس خلال الكسوف الكلي في 21 أغسطس 2017، في ولاية أوريغون، الولايات المتحدة الأمريكية.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
AP

- إخراج الناس من مدرسة مارجوري ستونيمان دوغلاس الثانوية، بعد إطلاق نار في المدرسة في 14 فبراير 2018، في باركلاند، فلوريدا.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
Gettyimages.ru

- الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يتصافحان في قرية الهدنة بانمونجوم داخل المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
Reuters

- الناس يلعبون الغولف بينما يرتفع عمود الرماد على مسافة بعيدة من بركان كيلوا في جزيرة هاواي الكبيرة، في 15 مايو 2018.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
Gettyimages.ru

- الأمير هاري يقبل زوجته ميغان ماركل أثناء مغادرتهما للباب الغربي من كنيسة القديس جورج، قلعة وندسور، في 19 مايو 2018.

صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة
Gettyimages.ru Contributor

المصدر: ذي صن

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