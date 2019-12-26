صور عالمية تختصر عقدا من الاضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة

شهد العقد الماضي اضطرابات عديدة ومختلفة، حتى في ظل معايير التاريخ البشري، بما في ذلك الزلازل والكوارث النفطية والحروب.

وبهذا الصدد، نشر موقع "ذي صن" عددا من أشهر الصور المجسدة للأحداث والاضطرابات، التي وقعت على امتداد العقد الماضي.

- ابتسامة يوسين بولت وهو يندفع نحو النصر في نصف نهائي سباق 100 متر للرجال، في الملعب الأولمبي في ريو دي جانيرو عام 2016.

Reuters

- جورج كلوني، نجم هوليوود، وزوجته محامية حقوق الإنسان البريطانية المولودة في لبنان، أمل علم الدين، يستأجران زورقا في البندقية عشية زفافهما في 27 سبتمبر 2014.

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- في مايو 2017، أصبحت كاتي ستابلفيلد، عمرها 21 عاما، من ميسيسيبي، أصغر متلق على الإطلاق لعملية زرع الوجه، بعد عامين من محاولة قتل نفسها برصاصة في الوجه.

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- ماريا ميزا، مهاجرة تبلغ من العمر 40 عاما من هندوراس، تحاول مع الآلاف من أمريكا الوسطى الوصول إلى الولايات المتحدة، وتهرب من الغاز المسيل للدموع مع ابنتيها التوأم عند الجدار الحدودي في تيخوانا، المكسيك بتاريخ 25 نوفمبر 2018.

Reuters

- في أبريل 2019، أصدر العلماء صورة لثقب أسود في وسط مجرة ​​M87 تعد الأولى من نوعها، حيث أُنتجت باستخدام بيانات من شبكة مكونة من 8 مراصد إذاعية على 6 جبال و4 قارات.

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- حريق يعتقد أنه نجم عن أعمال التجديد، يجتاح سقف كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس أبريل عام 2019.

AFP

- الأمير هاري وميغان ماركل، دوق ودوقة ساسيكس، يقدمان ابنهما أرشي إلى الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب في قلعة وندسور بتاريخ 8 مايو 2019.

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- المهاجمة الأمريكية ميغان رابينو، تحتفل بتسجيل هدفها الأول لفريقها في مباراة ربع النهائي لكأس العالم للسيدات 2019، بين الولايات المتحدة وفرنسا في باريس يونيو 2019 .

AFP

- صورة في يونيو 2019، التُقطت في شمال غرينلاند، تظهر تزلج الكلاب على الماء بدلا من الجليد.

AFP

-احتجاج المتظاهرين في شوارع هونج كونج في يونيو 2019، على مشروع قانون كان يسمح بتسليم المجرمين من الأراضي البريطانية السابقة إلى الصين القارية. تم إبطال مشروع القانون في وقت لاحق، لكن الاحتجاجات أصبحت دعوة أوسع للتحركات نحو الديمقراطية وضمانات حقوق الإنسان.

AP

- مهاجرون من روينغيا يقفزون لجمع الإمدادات الغذائية التي أسقطتها مروحية تابعة للجيش التايلاندي، من قارب قبالة جزيرة كوه ليبي الجنوبية في بحر أندامان، بتاريخ 14 مايو 2015.

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- الطفل خوسيه ويسلي، الذي ولد برأس صغير بسبب إصابته بفيروس زيكا، يصرخ أثناء علاجه في ولاية بيرنامبوكو، البرازيل.

AP

- عامل إنقاذ يحمل طفلا ميتا بينما يقوم أعضاء آخرون بسحب امرأة من البحر إلى قارب إنقاذ في البحر المتوسط.

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- في 3 يونيو 2010، صُوّر طائر غارق بالزيت على شاطئ في جزيرة "إيست غراند تير" على طول ساحل لويزيانا.

AP

- لايدي غاغا تقف وراء الكواليس بعد قبولها جائزة فيديو العام عن أغنية "Bad Romance" في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards في سبتمبر 2010 في لوس أنجلوس.

AP

- موجة من تسونامي تحطمت فوق شارع في مدينة مياكو شمال شرق اليابان، بعد أن ضرب زلزال بقوة 8.9 درجة المنطقة في 11 مارس 2011.

Reuters

- الأمير وليام وكيت ميدلتون يقبلان بعضهما على الشرفة في قصر باكنغهام، بعد زفافهما بتاريخ 29 أبريل 2011.

Reuters

- شرطة مكافحة الشغب تنزل إلى الشوارع في فانكوفر، بينما يتبادل عاشقان القبل الأرض، أثناء اندلاع أعمال الشغب عندما خسر فريق الهوكي Canucks في المباراة السابعة من نهائيات كأس ستانلي في يونيو 2011.

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- شرطي تركي يستخدم الغاز المسيل للدموع، بينما يحتج الناس على تدمير الأشجار في حديقة في ميدان "تقسيم"، وسط اسطنبول، في مايو 2013.

Reuters

- إلين دي جينيرز تلتقط صورة سيلفي مع مجموعة من النجوم في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2014.

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- نقل طفل مريض من قبل الطاقم الطبي مركز JFK لعلاج الإيبولا، في 5 سبتمبر 2014 في ليبيريا.

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- أوسكار بيستريوس الحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد المعاقين، يسير عبر قاعة المحكمة دون ساقيه الاصطناعية، خلال اليوم الثالث من جلسة إعادة إصدار الحكم بتهمة قتل صديقته ريفا ستينكامب في عام 2013.

Reuters

- الرئيس دونالد ترامب يتحدث عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكتب Oval بالبيت الأبيض، في 28 يناير 2017.

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- سكان ينظرون إلى أول جبل جليدي خلال الموسم وهو يمر على الشاطئ الجنوبي، المعروف أيضا باسم "جبل الجليد"، في نيوفاوندلاند، كندا في 16 أبريل 2017.

Reuters

- دونالد ترامب وزوجته ميلانيا يلتقيان مع البابا فرانسيس في 22 مايو 2017 في الفاتيكان.

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- القمر يغطي الشمس خلال الكسوف الكلي في 21 أغسطس 2017، في ولاية أوريغون، الولايات المتحدة الأمريكية.

AP

- إخراج الناس من مدرسة مارجوري ستونيمان دوغلاس الثانوية، بعد إطلاق نار في المدرسة في 14 فبراير 2018، في باركلاند، فلوريدا.

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- الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يتصافحان في قرية الهدنة بانمونجوم داخل المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

Reuters

- الناس يلعبون الغولف بينما يرتفع عمود الرماد على مسافة بعيدة من بركان كيلوا في جزيرة هاواي الكبيرة، في 15 مايو 2018.

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- الأمير هاري يقبل زوجته ميغان ماركل أثناء مغادرتهما للباب الغربي من كنيسة القديس جورج، قلعة وندسور، في 19 مايو 2018.

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المصدر: ذي صن