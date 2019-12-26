سانتا كلوز يطوف العالم

تتابع القيادة الأمريكية الموحدة للدفاع الجوي والفضائي كل عام رحلة سحرية افتراضية يقوم بها سانتا كلوز حول العالم.

وذلك على مدى 50 عاما خلت. وحسب المعلومات الواردة من القيادة الأمريكية فإن الرحلة انطلقت من القطب الشمالي.

وأفادت صفحة القيادة الأمريكية على "تويتر" بأنها استمرت في شرق روسيا وآسيا.

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ويمكن لمستخدمي الإنترنت متابعة تلك الرحلة ومحطات توقف فيها سانتا كلوز في مختلف أنحاء العالم على الموقع الرسمي لقيادة الدفاع الجوي والفضائي (NORAD). كما يمكنهم مشاهدة خريطة تفاعلية للكرة الأرضية وكل محطة زارها سانتا كلوز والاتصال به هاتفيا.

وقال ناطق باسم القيادة الأمريكية إن المحطة الأخيرة التي زارها سانتا كلوز هي برلين. وقبل ذلك زار لندن وباريس وأثينا وروما وموسكو وغيرها من مدن العالم.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا