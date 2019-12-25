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"سانتا كلوز" يسطو على بنك أمريكي وينثر الأموال للمارة

متفرقات

Sputnik Ilia Naimushin
صورة أرشيفية
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شهدت مدينة كلورادو سبرينغس بولاية كولورادو الأمريكية عشية عيد الميلاد جريمة غيرعادية حيث نهب رجل معمر مساء يوم 23 ديسمبر بنكا وسرق أمواله.

ثم خرج منه وبدأ يوزع الأموال على المارة ويصيح "عيد ميلاد سعيد".

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وقال شهود العيان إن "لص عيد الميلاد" دخل بعد ذلك مقهى وانتظر وصول الشرطة، ثم سلم نفسه طوعا.

وأفادت صحيفة " Colorado Springs Gazette " المحلية بأن رجال الشرطة لم يضبطوا أي سلاح لديه عند احتجازهم له.

مع ذلك فإن شرطة المدينة أعلنت أنها كشفت هوية "سانتا كلوز" وهو المواطن الأمريكي، دافيد أوليفر، البالغ من العمر 65 عاما، فيما رفضت ذكر المبلغ المسروق من البنك واكتفت بالقول إن المقصود بالأمر هو آلاف الدولارات.

المصدر" كومسومولسكايا برافدا

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