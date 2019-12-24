وسيلة إيضاح مبتكرة لدرس في علم التشريح

أعطت المعلمة الإسبانية فيرونيكا دوكي، وهي بلباس مرسوم عليه عضلات وأعضاء جسم الإنسان الداخلية، درسا توضيحيا في علم التشريح لطلاب الصف الثالث الابتدائي، أبهرهم وصدمهم في نفس الوقت.

وقد نشر زوجها صورها على صفحته في شبكة "تويتر"، مشيرا إلى أن فيرونيكا دوكي لبست بدلة تشريح جسم الإنسان. وقد حجزت هذه البدلة من AliExpress بمجرد أن شاهدت الاعلان التجاري عنها.

Verónica Duque, who has been teaching for 15 years, dressed up in a full-body suit which showed the placement of organs in her body after realising her young pupils struggled to understand the concept. pic.twitter.com/YIvv4SPugm — Rus Khomutoff (@rusdaboss) 24 декември 2019 г.

Genial iniciativa: Utilizó un traje que muestra músculos y órganos internos para enseñarles a niños de 8 y 9 años Anatomía del cuerpo Humano. Ella es la profesora Verónica Duque y arrasó en las redes 👏👏👏👏 pic.twitter.com/PSc4eo0fdS — Opy (@OpyMorales) 20 декември 2019 г.

Verónica Duque en ‘carne viva’: la profesora que triunfa con un disfraz anatómico para enseñar el cuerpo humano a sus alumnos DE QUE LOS NIÑOS DE AHORA SON MAS IMBECILES QUE LOS DE ANTES ........ESTA ES LA DEMOSTRACION........TAMBIEN LOS PROFESORES SON MAS IDIOTAS ¡¡¡ pic.twitter.com/QNHWDpOJPB — INDEFENSO (@unodemadrid2) 20 декември 2019 г.

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ويضيف زوجها، لقد وضحت فيرونيكا لطلابها بطريقة فريدة تشريح جسم الإنسان، ما صدم الأطفال. لذلك يطلق عليها زوجها فيرونيكا العظيمة.

ويفيد موقع Bored Panda بأن فيرونيكا دوكي (43 سنة) تعمل معلمة منذ 15 سنة، وتعلم طلابها العلوم الطبيعية والفنون واللغات. حاليا تعلم طلاب الصف الثالث وتحاول دائما تقديم المعلومات بالصوت والصورة ليستوعبها الطلاب أفضل. وتستخدم هذه الطريقة في مادة التاريخ واللغتين الانجليزية والإسبانية.

وقد كتب أحدهم معلقا على ما نشره زوجها في "تويتر"، نحن بحاجة إلى المزيد من أمثالها.

المصدر: لينتا. رو