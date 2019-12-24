 
مباشر

وسيلة إيضاح مبتكرة لدرس في علم التشريح

متفرقات

وسيلة إيضاح مبتكرة لدرس في علم التشريح
pexels.com
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mybs

أعطت المعلمة الإسبانية فيرونيكا دوكي، وهي بلباس مرسوم عليه عضلات وأعضاء جسم الإنسان الداخلية، درسا توضيحيا في علم التشريح لطلاب الصف الثالث الابتدائي، أبهرهم وصدمهم في نفس الوقت.

وقد نشر زوجها صورها على صفحته في شبكة "تويتر"، مشيرا إلى أن فيرونيكا دوكي لبست بدلة تشريح جسم الإنسان. وقد حجزت هذه البدلة من AliExpress بمجرد أن شاهدت الاعلان التجاري عنها.

إقرأ المزيد
طالب تونسي يحل لغزا فيزيائيا حير العلماء منذ 100 عام
طالب تونسي يحل لغزا فيزيائيا حير العلماء منذ 100 عام

ويضيف زوجها، لقد وضحت فيرونيكا لطلابها بطريقة فريدة تشريح جسم الإنسان، ما صدم الأطفال. لذلك يطلق عليها زوجها فيرونيكا العظيمة.

ويفيد موقع Bored Panda بأن فيرونيكا دوكي (43 سنة) تعمل معلمة منذ 15 سنة، وتعلم طلابها العلوم الطبيعية والفنون واللغات. حاليا تعلم طلاب الصف الثالث وتحاول دائما تقديم المعلومات بالصوت والصورة ليستوعبها الطلاب أفضل. وتستخدم هذه الطريقة في مادة التاريخ واللغتين الانجليزية والإسبانية.

وقد كتب أحدهم معلقا على ما نشره زوجها في "تويتر"، نحن بحاجة إلى المزيد من أمثالها.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الرئيس العراقي يهدد بالاستقالة والشارع يستمر في الغليان