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أطباء سيبيريا ساعدوا أنثى صرصور في الإنجاب

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أطباء سيبيريا ساعدوا أنثى صرصور في الإنجاب
VK/مستشفى "ليمبوبو" البيطري
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أجريت في أحد المراكز البيطرية لمدينة كراسنويارسك بشرق سيبيريا عملية جراحية فريدة من نوعها.

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أنجبت أنثى صرصور حامل 20 حشرة، لكن كبسولة النسل بقيت داخل جسمها.

واستطاع الأطباء البيطريون سحب الكبسولة من جسمها وإلا كانت تواجه خطر الموت.

واستغرقت العملية الجراحية ساعة واحدة وذلك لسبب مواجهة الأطباء مشكلة في تخدير الصرصور، فضلا عن افتقارهم  إلى خبرة  إجراء مثل هذه العمليات الجراحية فاضطروا إلى استشارة الأطباء البيطريين الإسبان.

وقال الأطباء إن أنثى الصرصور بقيت على قيد الحياة، لكنها لن تستطع مستقبلا الإنجاب.

بينما شكك رئيس قسم اللافقاريات في جامعة تومسك الحكومية الروسيية، فلاديمير رومانينكو، في قيمة علمية لإجهاض أنثى الصرصور المختبرية  قائلا أن الصراصير تتكاثر جيدا ولا تعيش طويلا.

يذكر أن صرصور الأرشماندريتس يعيش في غابات باناما وكوستاريكا بأمريكا اللاتينية. لكنه يمكن أن يعيش كذلك في المدن الكبرى.

ويبلغ عادة طول الصرصور البالغ 75 سنتيمترا. أما طول الإناث فيمكن أن يبلغ 10 سنتيمترات. وتعيش أنثى الصرصور عامين ويمكن أن تنجب مرتين.

المصدر: لايف

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