نمر ينهش سودانيا في السعودية‎ (فيديو)

شهدت حديقة الملز للحيوانات في العاصمة السعودية حادثة مروعة، حيث هاجم نمر وافدا سودانيا وحاول افتراسه، قبل أن يتدخل حرس الحديقة وينقذوه.

ويصور مقطع فيديو تم التقاطه في الحديقة لحظة سقوط الوافد السوداني واسمه محمد عبد المحسن (24 سنة) بين براثن النمر المفترس أثناء قيامه بزيارة للحديقة صباح يوم أمس السبت وبالتحديد عند الساعة العاشرة صباحا.

وتكشف مشاهد الفيديو المتداول، النمر وهو يسيطر على شخص بشكل شبه كامل، بينما تبدو المقاومة ضعيفة، قبل أن يظهر رجلا أمن يوجه أحدهما بندقية نحو النمر ويطلق رصاصة تجاهه.

وأوضح جوثان بول، المسؤول في الحديقة، أن الوافد السوداني تجاوز حاجزين وسقط بعد انقطاع حبل كان بحوزته داخل حظيرة النمر، الذي هاجمه على الفور وشرع بافتراسه، قبل أن يسارع حارسان لإطلاق طلقات تخدير على النمر وتخليص المصاب من براثنه.

وذكرت المصادر أن الوافد زار الحديقة صباح السبت، ونجح في إخفاء حبل عن أفراد الأمن بالحديقة حتى وصل لقفص النمر حيث قام بربط الحبل والنزول عليه، غير أن الحبل انقطع به ما مكن النمر من الهجوم عليه.

وأصيب الوافد السوداني بجروح غائرة في كل أنحاء جسمه، مما استدعى نقله الى المستشفى.

وفتحت السلطات الأمنية المختصة تحقيقا في الحادثة الغريبة التي تم تصويرها من عدة زوايا بهواتف أشخاص تواجدوا في الحديقة وسط صيحات من الذعر.

من الجدير بالذكر أن حادثة افتراس النمر للوافد السوداني ليست الحادثة الغريبة الأولى في حديقة الملز، حيث وقعت قبل مدة حادثة أخرى تعرض فيها 4 أشخاص يحملون الجنسية الإسبانية لهجوم بالسكاكين.

وأعلنت شرطة الرياض أن المهاجم، مقيم يمني الجنسية في الـ (33 عاما) من عمره.

المصدر: صحف ومواقع سعودية