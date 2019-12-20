هبوط اضطراري لطائرة يابانية اشتعل محركها بعد الإقلاع (فيديو)
اضطرت طائرة تابعة لـ"أول نيبون الجوية" (All Nippon Airways) متجهة إلى مطار"هانيدا" في طوكيو، للهبوط الاضطراري في مطار "فوكوكا" بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها.
وأطلق الطاقم على متن طائرة بوينغ 767، ناقوس الخطر وطلب الحصول على تصريح طارئ للهبوط، بعد دقائق فقط من إقلاعها من "فوكوكا".
Un Boeing 767 de #ANA con casi 300 ocupantes realiza un aterrizaje de emergencia en Japón tras incendiarse uno de sus motores -Regresó a #Fukuoka#NH246— Henry A. Pinto (@hapinto2) December 19, 2019
▶️https://t.co/sqCcWJzmRm@GeorgeHatcher@Marysiouxpic.twitter.com/YBsev1f35J
وأظهر فيديو التقطه شهود العيان من مكان الحادث، احتراق المحرك الأيمن للطائرة أثناء عودتها إلى المطار قبل الهبوط الاضطراري.
全日空機 エンジントラブルで緊急着陸 福岡空港https://t.co/pQSI5rwjPc#nhk_news#nhk_videopic.twitter.com/yCp4edMqde— NHKニュース (@nhk_news) December 19, 2019
وهبطت الطائرة، التي يسافر على متنها 270 راكبا و8 من أفراد الطاقم، على مسافة قصيرة من المدرج، حتى يتمكن مستجيبو الأزمات والحوادث من إطفاء الحريق.
19日午前9時50分すぎ、福岡空港を離陸した全日空 246便(福岡発 羽田行)のボーイング767-300ER型機(JA606A)の右エンジンから爆発音とともに火を吹くトラブルがありました。すぐに福岡空港に引き返し、ランウェイ16に緊急着陸。#福岡空港#ANA#全日空#緊急着陸pic.twitter.com/8BQq1wfK9v— St. Martin (@noa23gkt) December 19, 2019
وأُغلق المدرج لمدة 30 دقيقة تقريبا، حيث قام رجال الإطفاء بتأمين الطائرة. ولم تقع إصابات بين الركاب أو الطاقم.
وذكرت خطوط "نيبون" الجوية أن الطائرة شهدت ارتفاعا في درجة حرارة المحرك الأيمن، أثناء ارتفاعها بعد الإقلاع.
المصدر: RT