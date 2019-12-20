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هبوط اضطراري لطائرة يابانية اشتعل محركها بعد الإقلاع (فيديو)

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هبوط اضطراري لطائرة يابانية اشتعل محركها بعد الإقلاع (فيديو)
AFP © KAZUHIRO NOGI
هبوط اضطراري لطائرة يابانية احترق محركها بعد الإقلاع
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اضطرت طائرة تابعة لـ"أول نيبون الجوية" (All Nippon Airways) متجهة إلى مطار"هانيدا" في طوكيو، للهبوط الاضطراري في مطار "فوكوكا" بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها.

وأطلق الطاقم على متن طائرة بوينغ 767، ناقوس الخطر وطلب الحصول على تصريح طارئ للهبوط، بعد دقائق فقط من إقلاعها من "فوكوكا".

وأظهر فيديو التقطه شهود العيان من مكان الحادث، احتراق المحرك الأيمن للطائرة أثناء عودتها إلى المطار قبل الهبوط الاضطراري.

وهبطت الطائرة، التي يسافر على متنها 270 راكبا و8 من أفراد الطاقم، على مسافة قصيرة من المدرج، حتى يتمكن مستجيبو الأزمات والحوادث من إطفاء الحريق.

وأُغلق المدرج لمدة 30 دقيقة تقريبا، حيث قام رجال الإطفاء بتأمين الطائرة. ولم تقع إصابات بين الركاب أو الطاقم.

وذكرت خطوط "نيبون" الجوية أن الطائرة شهدت ارتفاعا في درجة حرارة المحرك الأيمن، أثناء ارتفاعها بعد الإقلاع.

المصدر:  RT

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