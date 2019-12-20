شيخ سوري يزور موسكو ليهدي بوتين حصانا أصيلا

قرر الشيخ السوري عدنان عزام إهداء حصان عربي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديرا لمساعدته سوريا في محنتها بأحلك مراحل تاريخها.

وذلك بعد أن سلمته وزارة الزراعة السورية حصانا عربيا أصيلا يدعى "نجمة الشام".

وبدأ الشيخ عدنان رحلته الطويلة الشاقة مشيا على قدميه في أبريل الماضي من دمشق مرورا بالعراق وإيران وأذربيجان وداغستان والشيشان ليصل مطلع ديسمبر إلى منطقة بوغوتشار مع الحصان "الهدية". وبلغت المسافة الإجمالية التي ينوي قطعها ليصل موسكو 6 آلاف كيلومتر.

يذكر أن الشيخ عدنان يعتبر أسطورة حقيقية في الشام حيث يمكن مقارنته بالرحالة الروسي المعروف، فيودور كونيوخوف، الذي طاف العالم في زورقه أكثر من مرة. بينما سبق للشيخ عدنان أن طاف العالم أيضا ممتطيا حصانه واستغرقت رحلته 4 أعوام.

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أما الآن فلم يمتط الشيخ الحصان إلا قليلا كيلا يتعبه وتبقى هديته بحالة جيدة. ولم يبق له إلا مسافة قليلة يقطعها ليخطو فوق الثلوج الروسية. وقد وصل مدينة فورونيج التي تبعد عن العاصمة الروسية 450 كيلومترا. ويتوقع أن يصل موسكو في منتصف يناير المقبل.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الرئيس بوتين على علم بهدية سورية حية قادمة إليه وهو بانتظارها.

المصدر: انترفاكس