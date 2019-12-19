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الشرطة الروسية تغرم بابا نويل

متفرقات

الشرطة الروسية تغرم بابا نويل
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بابا نويل يستقل مركبة زلاجات
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فوجئ أفراد شرطة المرور في مدينة قازان الروسية بمن يخرق قوانين المرور بشكل غير اعتيادي وهو بابا نويل (ديد موروز).

واحتجزت شرطة المرور في المدينة سيارة مرسيدس تقطر مزلجة استقلها رجل ارتدى أزياء بابا نويل.

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وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن رجال الشرطة أعدوا 6 بروتوكولات خاصة بالجنح الإدارية، بما فيها غرامة القيادة الخطيرة لوسيلة النقل وخلق حواجز تعيق المرور.

أما الحجم الإجمالي للغرامات الواجب دفعها من قبل بابا نويل الشاب البالغ من العمر 23 عاما وزميله سائق السيارة فتجاوز 13500 روبل، ما يعادل نحو 211 دولارا.

المصدر:فيستي

 

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