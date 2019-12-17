 
مباشر

نقل شجرة الصنوبر (الميلاد) من ضواحي موسكو إلى الكرملين

متفرقات

نقل شجرة الصنوبر (الميلاد) من ضواحي موسكو إلى الكرملين
Sputnik Ramil Sitdikov
قطع شجرة الصنوبر الرئيسة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mwun

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن شجرة الصنوبر الرئيسية نقلت يوم 15 ديسمبر إلى الكرملين لتنصب في ساحة "سوبورنايا".

وأضافت أن الشاحنة الحاملة لشجرة الصنوبر دخلت تقليديا  الكرملين عبر بوابته في برج "سباسكي".

وتم قطع شجرة الصنوبر البالغة من العمر 90 عاما، حسب الوكالة، في 13 ديسمبر بمنطقة موجايسك بضواحي موسكو.

نقل شجرة الصنوبر (الميلاد) من ضواحي موسكو إلى الكرملين
Ramil Sitdikov
صورة أرشيفية

وبلغ ارتفاعها العام الجاري 27 مترا، قطر جذعها 70 سنتيمترا، قطر الغصون في أساس الشجرة 6 أمتار.

وقالت الوكالة إن 6 أشجار صنوبر ترشحت لأن تكون شجرة صنوبر رئيسة في البلاد، مضيفة أن ديد موروز (أو بابا نويل)، بيوتر بوتشتاريوف، هو الذي تولى إدارة عملية نقل شجرة الصنوبر إلى الكرملين.

نقل شجرة الصنوبر (الميلاد) من ضواحي موسكو إلى الكرملين
Sputnik Vitaly Belousov
بابا نويل في حفل شجرة الصنوبر بالكرملين

وقال نائب مدير شعبة الشؤون الإدارية في الديوان الرئاسي أن شجرة الصنوبر ستنصب يوم 23 ديسمبر الجاري في ساحة سوبورنايا حيث سيتم تزيينها. أما أول حفل للأطفال فسيقام في ساحة "سوبورنايا" للكرملين في 25 ديسمبر. والعدد الإجمالي للأطفال الذين سيحضرون إلى حفل شجرة الصنوبر وبابا نويل في الكرملين سيبلغ العام الجاري ، حسب الديوان الرئاسي، 6 آلاف طفل من مختلف أنحاء البلاد.

يذكر أن تقليد نصب شجرة الصنوبر في ساحة "سوبورنايا" بالكرملين استؤنف عام 1996 بمبادرة الرئيس الروسي آنذاك بوريس يلتسين. وقبل ذلك لم تنصب شجرة الصنوبر داخل الكرملين إلا في عصر الإمبراطورية الروسية بمناسبة وصول أفراد أسرة رومانوف من بطرسبورغ إلى موسكو.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

  طيور البطريق تتمرن تحت أشعة الشمس