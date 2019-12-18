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انفجار سيارة بسبب ملطف الجو

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انفجار سيارة بسبب ملطف الجو
West Yorkshire Fire and Rescue Service
السيارة بعد الانفجار
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رش سائق معطر هواء داخل سيارته في مدينة هاليفاكس بمقاطعة ويست يوركشير ، وأشعل سيجارته، فدوى انفجار على الفور.

ويفيد موقع BBC News، بأن الحادث وقع يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، في سيارة Seat، فبعد أن رش السائق ملطف الهواء داخل صالون السيارة، ولع سيجارة، ما تسبب في احتراق المعطر ووقوع الانفجار.

وتطاير الزجاج الأمامي والنوافذ، وكانت قوة التفجير كافية لتحطيم زجاج المباني القريبة. وتمكن السائق من مغادرة السيارة مصابا بجروح طفيفة.

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وقد أكد رجال الإطفاء وتحقيقات الشرطة أن سبب الانفجار هو سوء استخدام معطر الهواء.

المصدر: لينتا. رو

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