لحظة انفجار بطارية أثناء شحنها
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تسجيله عبر كاميرا مراقبة، يظهر انفجارا ضخما لبطارية أثناء عملية شحنها من التيار الكهربائي.
وحدث الانفجار في أحد محلات مدينة ونجو في الصين. ولم يسفر الانفجار عن أي خسائر بشرية.
وعلقت دائرة الإطفاء والإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الصينية بأن مثل هذه البطاريات لا يجب شحنها في المنازل والمحلات بل في أماكن خاصة.
المصدر: RT
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