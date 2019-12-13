لحظات من الرعب بسبب هجوم أسد مسجون على حارس أثناء إطعامه

هاجم أسد من وراء قضبان قفصه في حديقة للحيوان في باكستان، أثناء وقت تناوله للطعام، حارس الحديقة، بينما كان الزوار يصرخون من شدة الذعر.

وتعرض كانو بيراديتا، لهجوم الأسد عندما كان يطعمه في قفصه في حديقة كراتشي للحيوانات في السند (إحدى أقاليم باكستان الأربع وعاصمتها كراتشي)، يوم الاثنين 9 ديسمبر، حيث انقض الحيوان المفترس بفكيه على ذراع الحارس.

وصرخ الحارس من شدة الألم أمام الزوار الذين أصابهم الفزع مما حدث، وبحسب شهود عيان، فإن عددا من موظفي الحديقة شهدوا اللحظات المرعبة مع الزوار دون أن يتدخلوا لمساعدة زميلهم.

وحارب الحارس الأسد، الذي كان يتقاسم القفص مع لبؤة، لأكثر من 40 ثانية قبل أن يتركه في النهاية.

@pontecorvoste A lion in Karachi zoo attacks on his keeper.. Fortunetly he servives with few stitches only pic.twitter.com/euglGImSlf — Arshad Imam (@Arshad_imam496) December 9, 2019

وظل بيراديتا ملقى على الأرض بينما كانت الدماء تتدفق من ذراعه، وكان الحاضرون يصرخون من حوله من شدة الرعب الذي أصابهم.

ونقل حارس الحديقة إلى المستشفى المدني في كراتشي حيث تقول التقارير إنه في حالة مستقرة.

وقال مدير حديقة الحيوان كامار أيوب إن الحارس انتهك قواعد حديقة الحيوان في إطعام الأسود، واقترب من الحيوان من الجانب الخطأ من القفص.

المصدر: ديلي ميل