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"قطة إيطالية" تؤخر إقلاع طائرة من مطار بيروت

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Reuters MOHAMED AZAKIR
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تسببت قطة هربت من قفصها بتأخير إقلاع طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" (الميدل إيست) لمدة 50 دقيقة من مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، فقد فرت قطة من قفصها الذي كان في حوزة مواطنة إيطالية، ما أدى إلى تأخر موعد إقلاع طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" لمدة 50 دقيقة صباح اليوم الجمعة.

وقد بقيت الطائرة جاثمة في المطار إلى أن عثروا على القطة في عنبر الإلكترونيات، وأعادوها إلى المسافرة الإيطالية، لتقلع الطائرة وتتابع رحلتها إلى إيطاليا.

lebanon24

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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