روسيا ستوفر مرحاضا لأمريكا في الفضاء

بسبب انهيار المرحاض في الجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية، ستمنح روسيا رواد الفضاء الأمريكيين فرصة لاستخدام مرحاض مماثل في الجزء الروسي من المحطة، وفقا لوكالة "ناسا" الأمريكية.

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وتم حاليا إغلاق المرحاض في الجزء الأمريكي بسبب حاجته لإصلاحات أساسية في بنيته وآليات عمله.

وهناك 4 مراحيض في الوقت الراهن على محطة الفضاء الدولية أو المركبات المتصلة بها، واحد منها في وحدة Zvezda الروسية والآخر في وحدة American Tranquility ، وهو مغلق حاليا، كما يوجد اثنان آخران على متن سفينة الفضاء الروسية Soyuz MS الملتحمة بالمحطة.

والغريب أن جميع هذه المراحيض خرجت كلها عن الخدمة في نوفمبر الماضي.

في يوليو 2018 ، تلقت Energia Rocket and Space Corporation الروسية طلبا جديدا من وكالة ناسا لصيانة وإصلاح المرحاض في الجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية.

المصدر: "لينتا. رو"