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كلب ينقذ أصحابه من الموت حرقا

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كلب ينقذ أصحابه من الموت حرقا
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كلب ينقذ اصحابه
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تمكن كلب من إنقاذ حياة أصحابه بتحذيرهم في الوقت المناسب عن اندلاع حريق في المنزل.

وتفيد Daily Star، بأن الحادث وقع في ولاية جورجيا الأمريكية، حيث استيقظ أصحاب الدار في منتصف الليل على صوت نباح كلبهم، واكتشفوا أن النيران تلتهم منزلهم. وبذلك تمكن جميع أفراد الأسرة من مغادرة المكان سالمين، ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حيواناتهم الثلاثة الأخرى فماتت حرقا.

وقد اكتشف رجال الإطفاء الذي ساهموا في إخماد النار، أن سبب الحريق هو ماس كهربائي في المجمدة.

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ونشر رجال الاطفاء المحليون صورة الكلب على صفحتهم في شبكة "فيسبوك" واعتبروه بطلا لإنقاذه حياة أصحابه، وطلبوا من السكان تثبيت أجهزة إنذار عن الحرائق في منازلهم واختبارها بصورة دورية.

وقد سبق أن نشرت معلومات عن كلب أنقذ اصحابه من حريق اندلع في المنزل مضحيا بنفسه من أجلهم.

المصدر: لينتا. رو

 

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