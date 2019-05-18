كلب ينقذ رضيعا دفن حيا في تايلاند

أفادت صحيفة "Daily Mail" البريطانية بأن كلبا أنقذ طفلا رضيعا مدفونا حيا في شمال شرق تايلاند.

وأضافت الصحيفة أن صاحب الكلب يدعى، بينغ بونغ، كان يتنزه في حقل. وفجأة بدأ كلبه ينبح ويحفر الأرض. وعندما اقترب الرجل منه شاهد رجل الرضيع تظهر من تحت التراب.

وقام بإخراج الرضيع من تحت التراب وهو لا يزال حيا ونقله إلى المستشفى حيث توصل الأطباء إلى استنتاج حول عدم وجود أي إصابات لديه.

وقال صاحب الكلب بحق كلبه: "إنه البطل لأنه أنقذ حياة هذا الطفل".

وفيما بعد تمكن رجال الشرطة من إيجاد أم الرضيع، وهي فتاة صغيرة تبلغ من العمر 15 عاما. واعترفت بأنها تركت مولودها خوفا من عقاب والديها.

ووجهت إليها حاليا تهمة بمحاولة القتل.

وعبر أب الفتاة عن جاهزيته لأخذ حفيده، غير أن مصير الرضيع يجب أن يقره حاليا موظفو الخدمة الاجتماعية.

المصدر: نوفوستي