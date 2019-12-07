جهاز شحن هاتف يضرم النار بثلاثة منازل

تسبب جهاز شحن الهواتف بسبب خلل فيه بحريق بمدينة ايبوه في ماليزيا. حيث دمرت النيران فيلا من طابقين وألحقت أضرارا بالغة بمنزلين مجاورين.

ويفيد موقع Worldofbuzz ، بأن الرجل (45 سنة) سمع في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي من يوم 4 ديسمبر الجاري، صوت انفجار في غرفة النوم، وهرع إلى مصدر الصوت ليشاهد اندلاع النار في جهاز شحن هاتفه، والنار تزحف بسرعة إلى بقية الأشياء والجدران. ولم يفلح بإخماد الحريق.

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فاتصل بفريق الإطفاء، الذي وصل والنيران تلتهم المبنى بكامله، بل وانتقلت إلى منزلين مجاورين ملحقة بهما أضرارا بالغة.

وقد اعترف الرجل لاحقا، بأنه كان يستخدم في شحن هاتفه جهازا غير أصلي، دون أن يذكر علامته التجارية. أما رجال الإطفاء فيعتقدون أن سبب الحريق هو ماس كهربائي في جهاز الشحن، ومع ذلك التحقيقات لا تزال جارية .

المصدر: لينتا. رو