باحث عن الكنوز يعثر على أكبر قطعة ذهبية

عثر مواطن إسكتلندي يمارس البحث عن الكنوز، على قطعة ذهب طبيعية في نهر، هي الأكبر في تاريخ بريطانيا.

وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن قطعة الذهب التي عثر عليها من عيار 22 قيراط وتقدر قيمتها بـ 80 ألف جنيه إسترليني. وقد أطلق على قطعة الذهب اسم "لم الشمل" لأنها انقسمت إلى قطعتين، ولدى وصلهما ببعضهما تكونان شكلا دائريا في وسطه ثقب صغير.

يقول لي بالمير مؤلف كتاب Gold Occurrences In The UK، هذه القطعة هي الأكبر في تاريخ بريطانيا، وهي خالية من الشوائب، وهي اكتشاف فريد فعلا.

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ولقد اكتشف الباحث المجهول الجزء الأول من قطعة الذهب في قاع النهر، وبعد نصف ساعة عثر على الجزء الثاني ليشكلا مع بعضهما قرصا دائريا في وسطه ثقب صغير يحتمل أنه ناتج عن اصطدامها بصخرة. وقد قرر الباحث وصاحب الأرض عدم الكشف عن اسميهما.

ويؤكد بالمير أن متحف إسكتلندا الوطني يمكن أن يشتري هذه القطعة، أو متحف العلوم الطبيعية في إنجلترا وربما تمنح صفة "ملكية تاج الدولة"

المصدر: لينتا. رو