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سلطنة عمان.. اكتشاف أثري مثير للاهتمام

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سلطنة عمان.. اكتشاف أثري مثير للاهتمام
atheer.om
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أعلنت وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان تسجيل اكتشاف أثري جديد في موقع أثري بولاية دبا في محافظة ‎مسندم، يعود إلى العصر الحديدي بين عامي 1200 - 100 قبل الميلاد.

ونقلت وسائل إعلام عمانية عن الوزارة المختصة قولها إن "أعمال التنقيب التي تجريها الوزارة مع بعثة إيطالية من جامعة روما كشفت المزيد من أسرار هذا الموقع الأثري المهم".

سلطنة عمان.. اكتشاف أثري مثير للاهتمام
atheer.om
سلطنة عمان.. اكتشاف أثري مثير للاهتمام
atheer.om

وأفيد كذلك بأن الموقع المذكور كان اكتشف عام 2012، وتتواصل منذ ذلك التاريخ "أعمال المسوحات والتنقيبات والتأهيل بينما تتمثل أبرز الاكتشافات الحديثة في العثور على قبر بيضاوي الشكل شيد ضمن المجمع الجنائزي رقم 2 (LCG2) ويعود إلى نهاية العصر الحديدي وبداية مراحل ما قبل الإسلام".

سلطنة عمان.. اكتشاف أثري مثير للاهتمام
atheer.om
سلطنة عمان.. اكتشاف أثري مثير للاهتمام
atheer.om

وأوضحت الوزارة العمانية أن القبر "ضم رفات 12 هيكلا عظميا ترافقها الكثير من المقتنيات الجنائزية التي شملت أواني مزججة وغير مزججة وأواني حجرية وبرونزية وسيوف وسهام حديدية وحلي فضية وذهبية محلية ومستوردة من الحضارات المجاورة".

المصدر: أثير

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