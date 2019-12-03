شاب يضرب صديقه حتى الموت بسبب قطة

عمد شاب في إقليم بريموريه أقصى الشرق الروسي، إلى قتل صديقه بعد شجار عنيف بسبب محاولة الأخير قتل قطة عمدا.

عثرت الشرطة على جثة الضحية (53 سنة) أول أمس، وعلى رأسه جروح وكدمات، وفتحت تحقيقا جنائيا في قضية "إلحاق ضرر عمدا تسبب في الوفاة".

وبعد القبض على المشتبه به وهو شاب يبلغ من العمر 22 سنة، اعترف بأنه اعتدى على صديقه المخمور، بسبب إقدام الأخير على قتل قطة.

وأوضح أنه وجه له ضربات بقضيب حديدي على رأسه ما تسبب بإزهاق روحه.

المصدر: نوفوستي