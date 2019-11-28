نجل الأمين العام لـ"حزب الله" يعايد والده بكلمات لطيفة
alkawthartv.com
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تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معايدة خاصة نشرها جواد، نجل الأمين العام لـ"حزب الله اللبناني"حسن نصرالله، لأبيه بمناسبة عيد ميلاده.
وكتب جواد حسن نصر الله في حسابه غير الموثق في موقع "تويتر"، "يا أبي ستون حبا صاروا ليتنا نعود إلى أول الخط".
وأرفق الرسالة بهاشتاغ رسالة للسيد بعيد ميلاده.
يا أبي— JawadNs •• جواد نصرالله (@mohammadjdns) 27 ноября 2019 г.
ستون حباً صاروا
ليتنا نعود الى أول الخط.
لتبقى شباباً
او افديك بماء قلبي ،
اصبغ به شيبك الابيض كالحناء ،
اني اشتاق ان اراك كما كنت.
أمقتُ القهر اذا ألمَّ بقلبك،
لا يليق بك الا الحب .
كل نفس ونحن -معك نعيش برئتك- بخير#ياخد_من_عمري_ويعطيك
#رسالة_للسيد_بميلاده
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
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