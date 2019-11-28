نجل الأمين العام لـ"حزب الله" يعايد والده بكلمات لطيفة

يا أبي

ستون حباً صاروا

ليتنا نعود الى أول الخط.

لتبقى شباباً

او افديك بماء قلبي ،

اصبغ به شيبك الابيض كالحناء ،

اني اشتاق ان اراك كما كنت.

أمقتُ القهر اذا ألمَّ بقلبك،

لا يليق بك الا الحب .

كل نفس ونحن -معك نعيش برئتك- بخير#ياخد_من_عمري_ويعطيك

#رسالة_للسيد_بميلاده