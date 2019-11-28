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نجل الأمين العام لـ"حزب الله" يعايد والده بكلمات لطيفة

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نجل الأمين العام لـ
alkawthartv.com
الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله
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تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معايدة خاصة نشرها جواد، نجل الأمين العام لـ"حزب الله اللبناني"حسن نصرالله، لأبيه بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب جواد حسن نصر الله في حسابه غير الموثق في موقع "تويتر"، "يا أبي ستون حبا صاروا ليتنا نعود إلى أول الخط".

وأرفق الرسالة بهاشتاغ رسالة للسيد بعيد ميلاده.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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